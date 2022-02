Justiz in Wülfrath : Plötzlich stand das Auto ausgeschlachtet auf dem Schrott

Ein Auto zuviel auf dem Schrott: Eine Straftat aus Wülfrath beschäftigte nun den Berufungsrichter. Foto: dpa/Oliver Berg

WÜLFRATH/Wuppertal Berufungsverhandlung wegen einer Tat in Wülfrath im Jahr 2018: Ein Angeklagter erschien nicht, für den anderen blieb es bei der Bewährungsstrafe.

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Eigentlich hätten die Autodiebe gemeinsam auf der Anklagebank sitzen sollen. Der eine trotzte dem Sturm und kam zum Prozess, der andere war gar nicht erst losgefahren. Über seinen Anwalt, der ebenfalls nicht gekommen war, ließ sich der wegen der Wetterkapriolen abwesende Mann entschuldigen. Am Landgericht stieß er damit auf taube Ohren und einen gut informierten Berufungsrichter, der die Sache so kommentierte: „Es gibt laut Radio und Internet keine Verkehrsbehinderungen.“ Die Berufung gegen den 45-Jährigen wurde verworfen, die acht Monate auf Bewährung bleiben unverändert in der Strafakte. Und nicht nur das: Auch die Staatsanwaltschaft hatte Berufung eingelegt, dort war man mit der Strafaussetzung zur Bewährung nicht einverstanden. Sobald sich die Stürme gelegt haben, dürfte in dieser Sache wohl erneut verhandelt werden. Eine Empfehlung dürfte seine Abwesenheit nicht gewesen sein, dem mehrfach vorbestraften Bewährungsversager droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Aber es gab ja noch den anwesenden Angeklagten und deshalb erfuhr man auch aus dem erstinstanzlichen Urteil, warum die beiden Männer aus Marl mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Das erste Mal war es bei beiden nicht, sie sind einschlägig vorbestraft. Diesmal war es um einen Auto-Diebstahl gegangen und das Vorgehen war gelinde gesagt „frech“. An einem Tag im August 2018 wollen sie im Auftrag eines Remscheider Unternehmens mit einem Transporter nach Wülfrath gefahren sein, um dort einen PKW aufzuladen. Das Auto sollte zur Entsorgung zu einem Schrottplatz nach Essen gebracht werden. Das war so geplant, daran gibt es nichts Anrüchiges. Kurz darauf aber stellte der Nachbar des Wagenbesitzers fest, dass auch sein Daewoo Matiz verschwunden war. Der war zwar abgemeldet, aber keineswegs ein Fall für den Schrottplatz.

Die Angeklagten hatten beim Amtsgericht behauptet, ein Mann habe sie angeblich gefragt, ob sie den Daewoo nicht auch kaufen wollten und ihnen den Schlüssel und die Papiere in die Hand gedrückt. Sie hätten das Auto gekauft und aufgeladen. Ihr Gewinn habe üblicherweise bei 30 Euro gelegen, das Geld hätten sie für Verpflegung ausgegeben.

Schnell war klar: Dabei scheint es sich um eine erfundene Geschichte zu handeln, der rechtmäßige Besitzer des Wagens war jedenfalls ahnungslos. Später war er mit der Polizei zum Schrottplatz in Essen gefahren, um nach seinem verschwundenen Gefährt zu suchen. Und tatsächlich stieß er dort auf seinen „ausgeschlachteten“ Matiz, der Schaden belief sich auf 700 Euro.