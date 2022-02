Sturm in Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Zeynep hält die Einsatzkräfte auf Trab – bis 20 Uhr: keine Verletzten

Die Vorhersagen haben sich bestätigt: Der Sturm „Zeynep“ traf Mettmann, Erkrath und Wülfrath deutlich heftiger als sein Vorgänger. Feuerwehren und Kreispolizei meldeten zahlreiche Einsätze. Bis 20 Uhr am Freitag gab es keine Verletzten.

Mit Windgeschwindigkeiten deutlich über 100 Stundenkilometer sorgte Sturm Zeynep am Freitagabend, 18. Februar, für zahlreiche Einsätze der Kreispolizei und der Feuerwehren in Mettmann, Erkrath und Wülfrath.

In Mettmann waren Auskunft des Feuerwehreinsatzleiters vor allem die nördlichen Stadtteile betroffen. Die Meiersberger Straße im Stadtteil Obschwarzbach musste am Freitagabend komplett gesperrt werden. Dort waren mehrere große Bäume umgekippt. Gefallene Bäume und abgerissene Äste sorgten auch in weiteren Mettmanner Straßen für Einsätze der Feuerwehr. Am Jubiläumsplatz musste die Feuerwehr ein Baugerüst sichern. Es drohte umzufallen. Zudem hätten sich einige Plakatwände in der Stadt selbstständig gemacht. Sie flogen durch die Gegend und mussten von der Feuerwehr gesichert werden. Stadt 20 Uhr am Freitag gab es zahlreiche Einsätze, aber bis zu diesem Zeitpunkt keine Verletzten.