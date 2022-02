Diskussion in Erkrath : Politik hält nichts von Steuererhöhung

Erkrath Die von der Stadt geplante Erhöhung der Grundsteuer um 50 Punkte stößt bei der Politik auf Widerstand. Außer bei der SPD, die gleich um 100 Punkte anheben will.

Es sei also die erste Anhebung in diesem Bereich seit fünf Jahren, und sie sei als Ausgleich der Geldentwertung durch Preissteigerungen notwendig, betonte Bürgermeister Christoph Schultz (CDU). Die Anhebung falle zudem sozial verträglich aus: Für Wohnungen würden zirka 2,50 Euro und für Häuser zirka 5 Euro pro Monat mehr fällig. Seine Partei ist da nicht ganz an seiner Seite. „Wir sehen Steuererhöhungen grundsätzlich sehr kritisch“, sagt CDU-Fraktionschef Wolfgang Jöbges. Am Montag stehe aber noch eine Beratung an, eine finale Stellungnahme werde die Fraktion erst in der Ratssitzung am Dienstag abgeben.