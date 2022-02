Gesundheit in Mettmann : Spezialisten für Wundbehandlung

Eröffneten das Noracare Wundzentrum: Geschäftsführerin Nelly Coussin-Kümper und Geschäftsleiter Meinolf Kümper. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Das Mettmanner Unternehmen Noracare eröffnet Wundzentrum an der Talstraße. Die Inhaber sind überzeugt: Diese Art der Pflege gewinnt an Bedeutung.

(klm) Im Rahmen eines festlichen Stehempfanges wurde auf der Talstraße 4 – 6, in Nähe der Königshof-Galerie, ein neues Noracare-Wundzentrum eröffnet. Neben Bürgermeisterin Sandra Pietschmann gehörte auch die Geschäftsführerin des Evangelischen Krankenhauses, Jessica Lieranda Pulido, zu den Ehrengästen. Das Wundzentrum ist eines von mehreren Gesundheitspraxen der hinter Noracare stehenden Großhandelsgruppe Noracent.

„Der Hauptsitz unseres Unternehmens ist auf der Willetstraße in Mettmann. Dort sind wir seit 13 Jahren vertreten“, erklärt Niederlassungsleiter Meinolf Kümper. Als Geschäftsführerin des Wundzentrums fungiert seine Ehefrau Nelly Coussin-Kümper. Meinolf Kümper macht deutlich, dass das Mettmanner Wundzentrum eines der Ersten seiner Art der Noracare Firmengruppe sei. An anderen Standorten in Deutschland sind weitere Wundzentren geplant.

In Mettmann sind auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern in drei verschiedenen Räumen Behandlungszimmer eingerichtet. Dort werden die Patienten von drei fachlich und speziell gut ausgebildeten Therapeuten behandelt. „Es besteht gerade bei älteren Patienten ein hoher Bedarf an einer Wundbehandlung“, betonte Meinolf Kümper. Wichtig sei die Zusammenarbeit mit den Haus- und Fachärzten. Dies sei gerade an dem Standort in Mettmann gegeben, da mehrere Ärzte in unmittelbarer Nähe des Wundzentrums ihre Praxis hätten.

Große Bedeutung habe für Noracare darüber hinaus der Kontakt zu den Alten- und Pflegeheimen in Mettmann. Auch mit dem Evangelischen Krankenhaus in Mettmann, EVK, bestehe eine gute Zusammenarbeit. „Die Wundpflege, ob nun stationär oder in der heimischen Wohnung, wird in Zukunft eine immer größer Bedeutung erhalten“, ist sich der Geschäftsleiter der neuen Filiale in der Mettmanner Innenstadt sicher.