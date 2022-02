Corona-Lage am Sonntag im Kreis Mettmann : Knapp 15.000 Menschen in Corona-Quarantäne

Kreis Mettmann Die Inzidenz sinkt, in Krankenhäusern werden wieder mehr Corona-Patienten behandelt – sieben von ihnen auf der Intensivstation. Unser Überblick über die Corona-Zahlen am Sonntag.

Fallzahlen Bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 5438 Infizierte erfasst, 441 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 493 (-21; 66 neu infiziert), in Haan 352 406 (-54; 39 neu), in Heiligenhaus 229 (-30; 37 neu), in Hilden 619 (-89; 106 neu), in Langenfeld 663 (-80; 86 neu), in Mettmann 504 (-25; 56 neu), in Monheim 463 (-27; 73 neu), in Ratingen 867 (-70; 155 neu), in Velbert 854 (-74; 139 neu) und in Wülfrath 394 (+29; 78 neu). Für Samstag meldet das Kreisgesundheitsamt 336 Neuinfektionen, für Sonntag 499.