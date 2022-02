Neue Wehrleitung : Reeser Feuerwehr stellt sich neu auf

REES Im Rahmen einer Feierstunde wurde Wehrleiter Hans-Gerd Thiel verabschiedet, dessen Amtszeit nach zwölf Jahren endet. Sein Nachfolger wird Marc Pohle. Thomas Fingerhut rückt zum Stellvertreter auf.

Bürgermeister Christoph Gerwers und Ordnungsamt-Chef Frank Postulart blickten im Beisein von Kreisbrandmeister Reiner Gilles im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus auf die Stationen des scheidenden Wehrleiters zurück. Mit 18 Jahren trat Thiel in die freiwillige Feuerwehr des Löschzuges Millingen ein, eignete sich auch im Rahmen von Aus- und Fortbildungen feuerwehrspezifisches Wissen an und wurde von 2008 bis zu seiner Ernennung zum Wehrleiter zunächst zum stellvertretenden Wehrleiter der Stadt Rees ernannt. „Er war und ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann“, würdigte der Bürgermeister die Verdienste des mehrfach geehrten Stadtbrandinspektors, der jetzt als einfacher Feuerwehrmann ins zweite Glied innerhalb des Löschzuges Millingen zurückkehren wird.

Thiel bekräftigte, dass es immer sein Anspruch gewesen sei, mit allen Kameradinnen und Kameraden und der Verwaltung für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Jetzt sei es für ihn im Alter von fast 60 Jahren aber an der Zeit, die Geschicke der Wehr in die Hände junger Kameraden zu legen, schloss Thiel sichtlich bewegt seine kurze Dankesrede. Eine größere Feier zur Verabschiedung von der gesamten Wehr soll nachgeholt werden, sobald es die Umstände ermöglichen.

Zeitgleich mit der Verabschiedung Thiels konnte der Bürgermeister mit Marc Pohle den neuen Wehrleiter begrüßen. Der 50-jährige Berufsfeuerwehrmann war zuletzt stellvertretender Wehrleiter und hat zuvor den Löschzug Rees angeführt. Ihm zur Seite steht nach wie vor Jörg Vogel, der für Kontinuität in der Wehrleitung steht. Neu in die Wehrleitung aufgenommen wurde Thomas Fingerhut. Der 36-jährige Familienvater aus Millingen, bislang Löschzugführer in Millingen, wird bis zum erfolgreich bestandenem Leiter-Lehrgang zunächst als „kommissarischer“ stellvertretender Wehrleiter ernannt. Fingerhut soll sich vornehmlich um den großen Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung innerhalb der Wehr kümmern. „Unsere freiwillige Feuerwehr ist mit der neuen und motivierten Wehrleitung, rund 220 aktive Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie 76 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr bestens für die Aufgaben der Zukunft aufgestellt“, fasste Gerwers die gute Ausgangssituation um die Wehr mit ihren fünf Löschzügen in Rees und den Ortsteilen zusammen.