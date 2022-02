Betrieb des RE19 : So läuft es mit Abellio-Nachfolger Vias

Der RE 19 unter neuer Flagge im Emmericher Bahnhof. Foto: Markus Balser

Emmerich Das Unternehmen aus Düren hat den Betrieb der Zugstrecke von Düsseldorf über Emmerich nach Arnheim vor zwei Wochen übernommen. Personal und Flotte wurden gehalten. Einige Abläufe müssen sich aber noch einspielen.

Am Dienstag war für Fahrgäste zwischen Düsseldorf und Arnheim noch kaum erkennbar, dass sich das niederländische Transportunternehmen Abellio vom Niederrhein verabschiedet hat. Vor zwei Wochen hat Vias nämlich den Betrieb des RE19 übernommen, und das überraschend geräuschlos. Optisch aber hat sich noch nicht viel getan. Die Züge haben noch keine neuen Logos bekommen, das Personal trägt weiterhin die gleiche Uniform. Und auch der Fahrplan hat sich nicht geändert. Zudem ist die Abellio-Zugflotte übernommen worden.

Erst bei dem Versuch, sich mit dem kostenlosen und bemerkswert stabilen Internet zu verbinden, fällt dem Fahrgast etwas auf. Dort heißt es dann: „Dieses Angebot wird Ihnen durch den VRR und VIAS zur Verfügung gestellt.“ Allzu viel hat sich von außen betrachtet also nicht getan. Dafür mussten intern viele Strukturen aufgebaut werden, und das aus dem Stehgreif.

Auf die Zentrale des Dürener Verkehrsunternehmens VIAS, das zur RATH-Gruppe gehört, kam in den vergangenen Wochen eine Menge Arbeit zu. Schließlich kam die Übernahme der internationalen Bahn-Verbindung recht kurzfristig. Die Mitarbeiter mussten geschult, Kontakt zum niederländischen Netzbetreiber aufgenommen und Fahrpläne angepasst werden. „Eigentlich hat es bislang sehr gut geklappt. Wir sind zufrieden mit der Übernahme. Wir hatten nur sechs Wochen Vorbereitungszeit. Was in der Zeit passiert ist, ist unglaublich“, sagt Björn Zimmermann, Geschäftsleiter der Finanzen bei Vias.

Ende letzten Jahres war das niederländische Transportunternehmen Abellio in finanzielle Schieflage geraten, alle Verkehrsverträge in Nordrhein-Westfalen endeten am 31. Januar 2022. Eine echte Zäsur im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Im Rahmen von Notvergaben sprangen andere Firmen ein. Beim grenzüberschreitenden Rhein-Ijssel-Express schlug so Vias zu.

Zum Hintergrund: Vias tritt erstmals am unteren Niederrhein in Erscheinung. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 von der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main und der Rurtalbahn GmbH aus Düren gegründet. Inzwischen betreibt das Unternehmen unter anderem die Odenwaldbahn oder die Rheingaulinie.

Nun hat „Vias“ zudem den Betrieb der NRW-Linien S7 („Der Müngstener“) des RE19 und des RB35 („Niederrheinnetz“) übernommen. Erstmals sei Vias nun zudem in den Niederlanden unterwegs, wie Zimmermann der Rheinischen Post erklärt. Arnheim und Zevenaar werden angesteuert.

Ganz neu ist eine veränderte Zugteilung in Wesel: Dort werden jetzt die zwei Zugteile getrennt und zusammengeführt. Ein Teil fährt auf der erst jüngst elektrifizierten Strecke nach Bocholt, einer weiter nach Arnheim. Die Teilung dauert nur wenige Augenblicke.

Doch es war nicht leicht, bei den Behörden im Nachbarland an die entsprechende Lizenz zu kommen. „Mittlerweile läuft die Teilung sehr gut, aber das war bis zur letzten Minute sehr spannend. Wir mussten innerhalb weniger Wochen viel bewegen“, sagt Zimmermann.

Um ruckelfrei durch die Übergangszeit zu kommen, setzt Vias zu den Hauptverkehrszeiten auf sogenannte „Verstärker“. Das sind ausrangierte Züge, die teils historischen Wert haben und nun noch für einige Wochen unterwegs sein sollen. „In der ersten Februar-Woche war es natürlich so, dass sich die Strukturen ein wenig einpendeln mussten. Aber nun merken wir, dass es immer entspannter läuft“, sagt Zimmermann, dessen Firma die sogenannten Flirt-Züge von Abellio übernommen hat. Zu Ausfällen und Verspätungen kommt es kaum.

Auch das Personal wurde übernommen. Treue Fahrgäste registrieren, dass viele bekannte Gesichter als Zugbegleiter an Bord sind. „Für 240 Leute mussten Tablets und Mobiltelefone beschafft werden. Das war mit Blick auf den überhitzten Elektromarkt natürlich kein leichtes Unterfangen“, sagt Zimmermann.