Sinnbildlich für NRW : Zahl der Kitas steigt im Kreis Kleve seit 2014

Die Zahl der Kitas im Kreis Kleve wächst. Foto: dpa/Monika Skolimowska

von Arnd Janssen Die Zahl der Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen steigt – und das kontinuierlich seit 2012. Der Kreis Kleve ist dafür beispielhaft, wie eine Auswertung der Zahlen zeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Arnd Janssen Journalistenschüler Redaktion Kleve

Im Vergleich zum Jahr 2020 gab es zum Stichtag 1. März 2021 allein 188 Einrichtungen mehr, was einem Plus von 1,8 Prozent entspricht. Gegenüber 2016, also fünf Jahre zuvor, sind sogar 692 Einrichtungen hinzugekommen, ein Plus von sieben Prozent. Das hat jüngst das Statistische Landesamt IT.NRW bekannt gegeben.

Auch die Zahl der Kitas im Kreis Kleve steigt und zwar kontinuierlich seit 2014. Innerhalb eines Jahres kamen vier Kitas hinzu, so dass es 2021 177 Einrichtungen gab. Davon ist weitaus die Mehrzahl in der Hand freier Träger. 2021 waren 2678 Personen in Kindertageseinrichtungen tätig, ein Plus von knapp neun Prozent gegenüber 2020. Sie betreuten insgesamt nahezu 11.000 Kinder, etwa 2,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Für den Zeitraum seit 2011, also die letzten zehn Jahre, ist ebenfalls ein bedeutender Anstieg im Kreis Kleve feststellbar. 2011 gab es 154 Kitas im Kreis. Somit gibt es im Jahr 2021 ein Plus von 15 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 60 Prozent von 1671 im Jahr 2011 auf 2678 (2021). Außerdem gibt es deutlich mehr Kinder in Tageseinrichtungen, nämlich 10.992 im vergangenen Jahr. 2011 waren es noch 9056, ein Zuwachs von mehr als 21 Prozent. Den knapp 11.000 Kindern in Tageseinrichtungen standen 2021 11.020 genehmigte Plätze gegenüber. Bis auf wenige Plätze ist die Auslastung im Kreis also nahezu bei 100 Prozent.

Der Kreis Kleve steht sinnbildlich für NRW. Auch im gesamten Bundesland steigt die Zahl der Kitas seit 2011 kontinuierlich an. So gab es im vergangenen Jahr 10.586 Tageseinrichtungen für Kinder, 2011 waren es noch 9486. Das entspricht einem Anstieg von knapp 12 Prozent. Die Zahl der untergebrachten Kinder stieg im selben Zeitraum um fast 100.000 oder 18 Prozent auf 644.754 an. Die Beschäftigten-Zahl stieg sogar um mehr als 60 Prozent auf 155.000 an.