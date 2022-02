REES : Schlagabtausch nur auf dem Papier

Im Reeser Rathaus flogen am Dienstag die Fetzen beim Thema Haushalt. Foto: Michael Scholten

REES Am Dienstag hat der Reeser Rat den Haushalt verabschiedet. Nur die Grünen enthielten sich. Haushaltsreden wurden wegen Corona nicht gehalten. Sie gab‘s nur fürs Protokoll. Mit Kritik am politischen Gegner wurde dabei nicht gespart.

Am Dienstag hat der Reeser Rat den Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet. Die Sitzung, die normalerweise den Fraktionsvorsitzenden Gelegenheit zur längeren Rede gibt, verlief ziemlich unspektakulär. Wie schon im vergangenen Jahr, wurden auch am Dienstag wegen Corona keine Haushaltsreden gehalten, sondern lediglich in schriftlicher Form eingereicht.

Dabei wäre ein Schlagabtausch in diesem Jahr vielleicht besonders interessant geworden. Denn mit Kritik am politischen Gegner wie auch an der Stadtverwaltung wurde nicht gespart.

Info Defizit in Rees von 4,3 Millionen Euro Zahlen Das Reeser Haushaltsdefizit liegt bei 4,3 Millionen Euro. Kämmerer Andreas Mai wies im Zuge der Haushaltsberatungen mehrfach darauf hin, dass die Ausgleichsrücklage von derzeit 6,9 Millionen deutlich abschmelzen werde. Rees stünde kurz vor der Haushaltssicherung.

Für die CDU riet Fraktionschef Dieter Karczewski dem Rat dazu, weiter „verantwortlich, sparsam, dennoch zukunftsorientiert und klug“ zu handeln. Er lobte die Arbeit der Stadtverwaltung, kritisierte dafür aber die Grünen, die sich nicht immer an den Fakten orientierten und nannte als Beispiel die Themen „Sozialrathaus“ und „Reeser Meer“. In der Diskusion dazu hatte Grünen-Sprecher Helmut Wesser gesagt, das Sozialamt wäre in der Sparkasse untergebracht gewesen und das abgeholzte Gehölz am Reeser Meer ein über lange Zeit gewachsenes Wäldchen. Das sei laut Karczeksi beides nicht der Fall. „Wir können gerne hier im Rat dsikustieren und unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir sollten auf der Basis von Fakten miteinander streiten und diese Fakten nicht verdrehen oder verleugnen“, so der CDU-Fraktionschef.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Friedmann nutzte seine Haushaltsrede vor allem für Kritik an der Stadtverwaltung. Einem Thema, das die SPD schon im ersten Corona-Jahr nicht durchsetzen konnte, räumte Friedmann dabei besonderes Gewicht ein: die Ausstattung von Schulen mit Luftfiltergeräten. Denn in Rees gibt es sie nicht. Dies sei enttäuschend und eine Schande: „Sie buckeln vor der CDU-Landesregierung. Setzen Sie sich endlich ein für virenfreie Klassen, setzen Sie sich für unsere Kinder ein! Aber Sie tun nichts, schieben Verantwortung weg, weisen wie so oft auf die Zuständigkeit anderer“, so Friedmann an die Adresse Bürgermeisters Christoph Gerwers.

Er forderte zudem mehr Einsatz für die touristische Entwicklung am Reeser Meer. „Wann tut sich da endlich mal was?“, fragte Friedmann, dessen Fraktion zuvor gleich mehrere Anträge zum Reeser Meer gestellt hatte – darunter auch die Forderung nach einem Konzept zur weiteren Nutzung des Areals (die RP berichtete) – ein Antrag, der einstimmig vom Rat angenommen wurde.

Ganz ähnlich wie Friedmann beurteilt dieses Thema auch FDP-Fraktionschef Thomas Winkler, der sich bei der Vorstellung des Haushalts an „Dinner for One” erinnert fühle, weil Jahr für Jahr Punkte wie Schlüsselzuweisungen, gewerbesteuerarme Kommune, Leben von der Ausgleichsrücklage wiederholt würden. Stattdessen wünsche sich die FDP zukunftsorientiertes Handeln. Wie zum Beispiel auch beim Reeser Meer: „Die Stadtverwaltung beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit diesem Thema und passiert ist nichts.“ Es wären Anschubmaßnahmen ähnlich wie fürs Stadtgarten-Quartier nötig gewesen. „Wir empfinden den Zug am Reeser Meer als abgefahren“, so Winkler, der aber letztlich wie auch CDU und SPD dem Entwurf zustimmte.

Die Grünen ließen den Haushaltsentwurf zwar ebenfalls passieren, enthielten sich allerdings der Stimme. Dies vor allem wegen geplanter Maßnahmen, bei denen sie Kostensteigerungen befürchten. Dazu gehören unter anderem die Kunstrasenplätze. Sollte die eingeplante Förderung durch das Land nicht greifen, müsse man das Thema neu bewerten. „Das könnte die gemeinsame Nutzung schon gebauter Platzanlagen zur Folge haben. Denkbar wäre auch die Bündelung aller noch vorgesehenen Baumaßnahmen an einer Stelle und ebenfalls eine Nutzung durch mehrere Vereine“, so Fraktionssprecher Helmut Wesser.