Sturm „Ylenia“ : Feuerwehr rückt 45 Mal zu kleineren Einsätzen aus

Die Verkleidung der Gerüste am Schwanentor wurde durch die Sturmböen in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Mike Michel

Update Duisburg Der für die Nacht vorhergesagte Sturm verlief in Duisburg zunächst weitgehend glimpflich. Vom Abend bis zum frühen Morgen kam es zu 20 wetterbedingten Einsätzen. Insgesamt kam es zu 45 Feuerwehreinsätzen. Verletzt wurde bisher niemand. Die RB 31 hatte vorübergehend den Betrieb eingestellt.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zog Sturmtief „Ylenia“ über Duisburg. Vorsorglich hatte sich die Feuerwehr Duisburg auf eine Vielzahl von Einsätzen vorbereitet.

Die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr wurden durch die ehrenamtlichen Helfer besetzt. Bis zum Morgen kam es nach Angaben der Einsatzkräfte zu 20 unwetterbedingten Einsätzen. Danach rückte die Feuerwehr weitere 25 Mal aus, so dass es ingesamt 45 Einsätze gab. Es handelte sich dabei aber nur um kleinere Einsätze. Von Verletzten wurde bisher nichts berichtet.

Am Morgen waren Einsatzkräfte in der Oswaldstraße in Vierlinden tätig. Dort war ein Baum auf einen Transporter gestürzt.

Die Feuerwehr hatte damit gerechnet, dass mit dem Einsetzen der Helligkeit zu weiteren Anrufen kommen würde. Die Freiwillige Feuerwehr konnte ihre Bereitschaft aber bereits gegen 10 Uhr wieder beenden.

Bei den Einsätzen ging es meist um lose Bauteile, um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Weitere Einsätze würden durch den Grundschutz der Feuerwehr abgearbeitet, teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag mit.

Wegen des Sturms hatte die Nordwestbahn den Betrieb am Donnerstagmorgen eingestellt. Betroffen war auch die Regionalbahn (RB) 31 zwischen Xanten und Duisburg. Das Unternehmen kündigte einen Schienenersatzverkehr an.

Auf ihrer Internetseite kündigte die Nordwestbahn am frühen Donnerstagmorgen an, dass die Züge der RB31 mindestens bis 10 Uhr ausfallen. Ein Schienenersatzverkehr von Xanten nach Duisburg Hauptbahnhof und von Duisburg Hauptbahnhof nach Xanten sei eingerichtet, erklärte das Unternehmen. Am späten Vormittag nahmen die Züge dann die Fahrten wieder auf.

Die Stadt Duisburg hatte bereits am Mittwoch erklärt, der Betrieb in den Impfzelten an der Merkez-Moschee und am Hauptbahnhof werde vorsichtshalber am Donnerstag und am Freitag eingestellt. Die an beiden Tagen geplanten mobilen Impfaktionen bei der AOK in Duissern und an der Evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis in Wedau wurden ebenfalls abgesagt.

Wenn es die Wetterlage zulässt, sollen die Impfstellen an der Moschee und am Hauptbahnhof am Samstag den Betrieb wieder aufnehmen. Zunächst wird aber am Freitag mit dem nächsten Sturmtief namens „Zeynep“ gerechnet, dass auch in Duisburg empfindlich zu spüren sein soll.

(mtm)