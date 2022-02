REES : Bus nach Bocholt wird für Rees teurer

Die Platznot am Busbahnhof macht die Wendemanöver insbesondere für Gelenkbusse „nicht immer einfach“, wie Bauamtsleiterin Elke Strede in der Sitzung des Bauausschusses erklärte. Foto: Michael Scholten

Die Busverbindung von Rees nach Bocholt wird für die Stadt Rees deutlich teurer als gedacht. Wie Kämmerer Andreas Mai am Rande der jüngsten Ratssitzung mitteilte, sei er bei der Linie 61, die vom Reeser Busbahnhof über Millingen/Empel und Isselburg nach Bocholt fährt, bisher von einem Kostenanteil von 85.000 Euro ausgegangen. Wie nun eine Nachberechnung des Kreises Kleve ergeben habe, müsse die Stadt jedoch 135.000 Euro allein für das Jahr 2018 bezahlen, Kostensteigerungen in den Folgejahren inklusive. Keine guten Nachrichten in Zeiten knapper Haushaltskassen, jedoch könnten die Mehrkosten über einen finaziellen Puffer beglichen werden, den die Kämmerei im Etat vorgesehen hat. Das Beispiel führe laut Mai deutlich vor Augen, dass der gewünschte Ausbau des ÖPNV die Kommunen teuer zu stehen käme. „In der Gesamtsicht sprechen wir nicht über Hundertausende, die wir künftig dafür ausgeben müssen, sondern über Millionen. Ohne Hilfen von Bund und Land geht das für die Kommunen nicht“, sagt Mai.