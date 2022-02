Caritas Kleve warnt : Immer mehr Menschen leben unter dem Existenzminimum

Info

Streng vertraulich Wer Rat und Hilfe zu diesen Themen benötigt, für den ist die Sozial- und/oder Schuldnerberatung der Caritas Kleve da. Sozialberatung wird in den Städten Kleve, Emmerich am Rhein, Rees und Kalkar angeboten. Das Angebot ist streng vertraulich, kostenfrei und steht allen Rat- und Hilfesuchenden zur Verfügung. Das Gleiche gilt für die Schuldner- und Insolvenzberatung, die es in Kleve, Goch, Emmerich am Rhein, Rees und Kalkar gibt.

Terminvereinbarung unter 02821 7209-0 (Sozialberatung) oder 02821 7209-220 (Schuldnerberatung).