Sturm „Ylenia“ im Kreis Kleve : Feuerwehrmann von Ast am Kopf getroffen – Einsatzkräfte in Unfall verwickelt

Foto: Markus van Offern (mvo) 22 Bilder Sturm sorgt im Kreis Kleve für viele Einsätze

Update Kreis Kleve Sturm "Ylenia" hat den Kreis Kleve erreicht. Feuerwehr und Polizei müssen zu Einsätzen ausrücken. Es gab mehrere Unfälle, Bäume stürzten um, ein Corona-Testzelt in Kleve hielt dem Sturm nicht stand. Der Niersexpress fällt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus, Ludwig Krause und Maarten Oversteegen

Es ist ungemütlich im Kreis Kleve: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schwerem Sturm bis hin zu orkanartigen Böen. Für den Kreis Kleve hat der DWD mehrere amtliche Warnungen herausgegeben.

In der Zeit von Mittwochabend Uhr bis Donnerstagmorgen hatte die Polizei im Kreis Kleve insgesamt 41 witterungsbedingte Einsätze. Insgesamt drei Verkehrsunfälle ereigneten sich, zwei hatten lediglich Blechschäden zur Folge. Der dritte Unfall passierte gegen 6.30 Uhr auf der Venloer Straße in Geldern- Pont. Hier stürzte ein Motorrollerfahrer über einen umgestürzten Baum. Er erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen.

INFO RE10 soll am Nachmittag wieder fahren Planung Nach Angaben der Nordwestbahn soll der Zugverkehr des RE10 zwischen Düsseldorf und Kleve bis zum Donnerstagnachmittag wieder aufgenommen werden. Ersatzverkehr Ein Schienenersatzverkehr wurde nicht eingerichtet. Es würde an Bussen fehlen, so ein Sprecher der Nordwestbahn.

In den restlichen Fällen handelte es sich um Einsätze aufgrund von Gefahrenstellen durch herabfallende Äste, umgestürzte Bäume oder andere Gegenstände auf der Straße. Die Rheinbrücken mussten in der Nacht nicht gesperrt werden und sind derzeit noch frei. Die Polizei hält die Wetterentwicklung, insbesondere im Bereich der Brücken weiter im Blick. Bei kurzfristigen Sperrungen der Rheinbrücken informiert die Polizei Kleve über die bekannten Kanäle.

Auch die Feuerwehren sind kreisweit zu Einsätzen ausgerückt. Bäume wurden entwurzelt, Äste stürzten auf Straßen. Eine Corona-Teststation in Kleve hat dem Sturm am Mittwochabend nicht standgehalten. Der Wind zerstörte das Zelt des Drive-in-Testzentrums. Zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten aus, um die Stangen und Planen einzuräumen. Verletzt wurde niemand. Des Weiteren hatten sich Module einer Photovoltaik-Anlage gelöst und waren auf die Straße geweht. Ein großer Baum war auf die Kreuzung Gruftstraße/Tiergartenstraße gefallen und hat eine Laterne und Teile der Ampelanlage mitgerissen.

An der Spyckstraße kam es am Morgen auf einer Einsatzfahrt zu einem Unfall mit einem Löschfahrzeug der Feuerwehr und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkw konnte das Fahrzeug selber verlassen, wurde aber vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An einer Einsatzstelle an der Engelstraße in Reichswalde wurde heute Morgen ein Feuerwehrmann durch einen herabfallenden Ast am Kopf verletzt und musste ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt werden.

Florian Pose, Sprecher der Klever Feuerwehr, empfiehlt, bei Sturm nur das Haus zu verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Zudem sollte man freistehende Gegenstände im Freien – im Garten oder auf dem Balkon etwa – sichern, damit diese nicht wegfliegen und im schlimmsten Fall Personen verletzen.

Die Nordwestbahn hat am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Morgen mit. In Nordrhein-Westfalen sind davon neun Linien vor allem in Ostwestfalen und am Niederrhein betroffen, darunter der Niers-Express zwischen Kleve und Düsseldorf (RE 10). Schienenersatzverkehr werde vorerst nicht angeboten, sagte Nordwestbahn-Sprecher Steffen Högemann. Falls im Laufe des Vormittags Busse eingesetzt werden könnten, werde die Nordwestbahn dies mitteilen.

Der Betrieb auf dem Flughafen Weeze verläuft bislang ohne Probleme, so Flughafensprecher Holger Terhorst. In der Nach zu Donnerstag musste die Einheit Wemb der Feuerwehr Weeze zum Airport ausrücken. Auf der Zufahrt zum Flughafen war gegen 3.20 Uhr ein Baum auf ein Hinweisschild gekracht und blockierte die Straße. Die Feuerwehr räumte die Strecke wieder frei.

Wegen des Sturms lägen vielfach Äste oder Bäume auf den Schienen. Die Strecken müssten bei Helligkeit zur Erkundung abgefahren werden. Voraussichtlich werde der Verkehr gegen Mittag wieder schrittweise aufgenommen.

Die Müllabfuhr in Kleve wird am Donnerstag trotz erwarteter Sturmböen durch die Umweltbetriebe der Stadt Kleve (USK) durchgeführt. Allerdings kann es zu Verzögerungen kommen. Die USK bitten die Bürger daher, die Mülltonnen und -container möglichst erst Donnerstag früh bis 6 Uhr zur Abfuhr bereitzustellen und nach der Leerung schnell wieder abzuholen, damit diese nicht durch Böen weggeschleudert werden.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag mitgeteilt, dass am Donnerstag aufgrund der Unwetterwarnung NRW-weit der Schulunterricht ausfällt. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. Die Schulen am Niederrhein wurden von der Ankündigung überrascht – manche organisierten kurzerhand Möglichkeiten für Distanzunterricht.

Der Ausblick: Mittwochnacht bis Donnerstagvormittag erwartet der DWD schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h im Kreis. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse gar mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden. Donnerstagmittag soll sich die Lage dann laut DWD im Vergleich zur Nacht wieder ein wenig entspannen. Allerdings gibt es auch hier noch eine amtliche Warnung: vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 km/h. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen sei immer noch mit schweren Sturmböen bis 90 km/h zu rechnen.

Am Freitag nähert sich dann laut DWD von Westen her ein weiteres Orkantief. „Im Tagesverlauf frischt der Südwestwind kräftig auf und erreicht am Nachmittag bereits Sturmböen. Im Laufe des Abends nimmt der Wind weiter zu und erreicht Böen zwischen 100 und 120 km/h, stellenweise sind auch Orkanböen bis 140 km/h nicht ausgeschlossen. Im Nachverlauf zieht das Starkwindfeld ostwärts weiter und der Wind lässt nach. Die genaue Zugbahn des Orkantiefs und damit die Vorhersage der Windgeschwindigkeiten ist noch unsicher“, heißt es auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes, die regelmäßig aktualisiert wird.

Auch von Spaziergängen im Wald ist angesichts der Sturmwarnungen derzeit dringend abzuraten. „Bitte verzichten Sie in den nächsten Tagen auf einen Waldbesuch und bringen Sie sich selbst und dadurch auch die Rettungskräfte nicht in Gefahr“, sagt Julian Mauerhof, Leiter des Regionalforstamtes Niederrhein. Durch die lange Regenperiode der letzten Wochen können Waldböden aufgeweicht sein. Wurzeln können daher weniger Halt im Boden haben und Bäume im Sturm schnell umfallen. Zahlreiche Bäume sind durch die vergangenen Dürrejahre und den Borkenkäferbefall ohnehin geschädigt. Daher ist - noch häufiger als sonst - mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen.