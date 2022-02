Nach Razzia in Geldern und Emmerich : Land schließt Leiharbeiterunterkünfte wegen erheblicher Mängel

Foto: Christoph Reichwein (crei) 8 Bilder NRW-Behörden greifen gegen Leiharbeitsfirmen durch

Geldern/Emmerich Schimmel, Kakerlaken, horrende Mietpreise – bei der Kontrolle von sechs Unterkünften in Geldern und Emmerich deckten die Behörden erschreckende Zustände auf.

Nach der Kontrolle ließ das Land schnell Konsequenzen folgen. Wegen erheblicher Verstöße gegen Bauvorschriften werden alle sechs kontrollierten Sammelunterkünfte in Geldern und Emmerich bis auf weiteres geschlossen.

Wie berichtet, hatten verschiedene Behörden unter Federführung des Bauministeriums sechs Unterkünfte bei einer Großaktion kontrolliert. Dabei war man auf teilweise erschreckende Zustände gestoßen.

„Das Ergebnis der Kontrollen zeigt erhebliche Mängel und Rechtsverstöße unter anderem bei Wohnqualität, Überbelegung und Hygienevorschriften“, so das Ministerium in einer Presseerklärung. Zudem würden Strafverfolgungsbehörden aufgrund der ausbeuterischen Mietverhältnisse und der Gefahren für Leib und Leben der Bewohnerinnen und Bewohner in Teilen der Unterkünfte eingeschaltet.

„Ausbeuterische Wohn- und Arbeitsverhältnisse haben in Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Nach der durchgeführten Kontrollaktion greifen wir jetzt gemeinsam mit den Kommunen durch und schließen alle sechs kontrollierten Sammelunterkünfte. Die Gründe der Schließungen sind die bauordnungswidrige Nutzung der Wohngebäude zu Beherbergungszwecken und die schlechte Instandhaltung, die zum Teil die Bewohnerinnen und Bewohner ins Lebensgefahr bringt. Wir nutzen die Bauordnung und das Wohnraumstärkungsgesetz, um Recht und Gesetz durchzusetzen, menschenunwürdige Unterkünfte aufzulösen und Menschen zu schützen“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Die Ministerin hatte sich bei der Kontrollaktion in Geldern am Zitterhuck selbst ein Bild vor Ort gemacht.

Eine kontrollierte Unterkunft wurde sofort geräumt. Dort lag eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben der Bewohner vor. In einer weiteren musste das Dachgeschoss sofort geräumt werden. Die 21 betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden in sichere Notunterkünfte gebracht und müssen nun von dem verantwortlichen Leiharbeitsunternehmen angemessen untergebracht werden. Andernfalls übernimmt der Staat die Unterbringung und stellt die Kosten dem Leiharbeitsunternehmen in Rechnung.

In nahezu allen Räumen der geprüften Unterkünfte gab es Schimmelbefall. In einer Unterkunft war die elektrische Versorgung insgesamt sehr mangelhaft. Die sanitären Anlagen waren unzureichend – in einem Fall gar nicht mehr – benutzbar. Eine Unterkunft war ohne Heizung und warmes Wasser. In vier der sechs Sammelunterkünfte gab es Kakerlaken und Ratten. Zudem waren die Räume vermüllt. In einem Fall musste ein illegal eingeführter Kampfhund durch das Veterinäramt abgeholt und in Quarantäne gesetzt werden.