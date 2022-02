Erweiterter Führungskreis : Die Lebenshilfe macht sich fit für die Zukunft

Führende Kräfte der Lebenshilfe am Rande ihrer Tagung im Seeparkhotel in Geldern. Foto: Lebenshilfe

Kleve Erstmals kamen alle Führungskräfte bei der „Lebenshilfe gGmbH - Leben und Wohnen“ zu einer gemeinsamen zweitägigen Konferenz im Gelderner Seeparkhotel zusammen.

Die Verantwortung innerhalb der „Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen“ auf viele Schultern zu verteilen und auf alle Leitungspositionen auszuweiten, sei Herausforderung und Motivation zugleich, sagte Brockschmidt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir nur so auch in Zukunft erfolgreich sein können.“ Man habe sich verpflichtet, weiterführende Schulungen anzubieten, um der ‚neuen‘ Rolle gerecht zu werden und diese mutig und voller Vertrauen ausfüllen zu können, führte Brockschmidt aus. Wesentlicher Bestandteil des Konzepts sollen zwei Mal pro Jahr stattfindende, interne Veranstaltungen sein, die inhaltlich aufeinander aufbauen. „Wir hoffen“, so Brockschmidt, „den Schwung der Premiere mitnehmen zu können.“ Sein Wunsch für die Zukunft sei ein ständiges Leitungsteam, das sich fachbereichsübergreifend und in ständigem Austausch auch als ein solches verstehe. Das Team solle sich gegenseitig stärken und dadurch eine Entlastung der wenigen ‚da oben‘ ermöglichen. „Wir können die Herausforderungen nur gemeinsam stemmen“, betont Brockschmidt. Dafür komme es auf jeden Einzelnen an.