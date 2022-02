Evangelische Kitas in Kamp-Lintfort : Neuer Träger für Arche und Regenbogen

Pfarrer Frank Hartmann und Kirchmeisterin Angelika Hennig sind froh, eine Lösung für die beiden evangelischen Kitas Arche und Regenbogen gefunden zu haben. Foto: Norbert prümen Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort übergibt ihre beiden Kitas in die Trägerschaft der Graf-Recke-Kinderstätten gGmbH. Geplant ist der Trägerwechsel für den 1. August diesen Jahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Die Vertragsunterzeichung ist in Vorbereitung: Zum neuen Kindergartenjahr, das am 1. August startet, sollen die evangelischen Kitas Arche und Regenbogen in Kamp-Lintfort in die Trägerschaft der Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH mit Sitz in Düsseldorf übergehen. Die evangelische Kirchengemeinde hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, doch als sie im Dezember 2021 getroffen war, sei man froh über die Entlastung gewesen, die der Wechsel des Trägers mit sich bringen werde. „Wir haben erkannt, dass wir diesen Bereich verantwortungsvoll nicht mehr schaffen können“, erläuterten Kirchmeisterin Angelika Hennig und Pfarrer Frank Hartmann.

Die Aufgaben, die Träger von Kindertagesstätten heute auf der Verwaltungsseite übernehmen müssten, würden immer mehr und umfassender. „Das betrifft sehr viele evangelische Träger von Kindertagesstätten – auch in anderen Gemeinden“, betont Hartmann. Und die Gründe seien immer gleich. Das Presbyterium bestehe zu einem großen Teil aus ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern, die zusammen mit den Pfarrern die Verantwortung für die Gemeinde, für die Mitarbeiter und die Gebäude tragen würden. „Das muss man bedenken“, sagt Frank Hartmann. Hinzu kämen die finanziellen Anforderungen. „Es wird immer schwieriger, den Trägeranteil aufzubringen“, erläutert Kirchmeisterin Angelika Hennig. Das hat vor allem auch mit der demografischen Entwicklung zu tun. „Wir haben nach einer Lösung gesucht, ohne die beiden Einrichtungen schließen zu müssen. Sie sollen auch in Zukunft mit einem evangelischen Profil weitergeführt werden“, erläutern Hartmann und Hennig. In der Graf-Recke-Kindertagesstätten gGmbH, die eine Tochtergesellschaft der Düsseldorfer Graf-Recke- Stiftung ist, fand die evangelische Kirchengemeinde Lintfort den passenden Partner.

Info Vertrag zwischen Stadt und Kirchengemeinde Die Kitas Das Familienzentrum Arche ist eine integrative Kindertagesstätte mit vier Gruppen. Die Kita Regenbogen beherbergt drei Gruppen im Alter von drei bis sechs Jahren.



Regenbogen Die evangelische Kirchengemeinde wollte die Kita Regenbogen bereits im Jahr 2017 schließen. Das Gebäude sei in einem desolaten Zustand. Die Kita könne dort keine U3-Betreuung anbieten. „2019 kam die Stadt auf uns zu und fragte, ob wir die Kita Regenbogen noch bis 2027 öffnen könnten“, berichtet Kirchmeisterin Angelika Hennig. Man vereinbarte, dass die Stadt den gesetzlichen Träger-Anteil für die Kindertagesstätte übernimmt.



Neuer Träger Für die Kindertagesstätte Regenbogen schlossen Kirchengemeinde und Stadt eine vertragliche Vereinbarung, um einen Betrieb bis zu 2027 zu ermöglichen. Wie die Kirchmeisterin berichtet, soll diese Finanzierungssicherheit an die Stiftung weitergehen.

„Die Anbindung der beiden Kitas an die Gemeinde bleibt bestehen. Den Kindern werden religionspädagogische Angebote gemacht. Sie erleben evangelische Gottesdienste und begegnen ihrem Pfarrer“, betont Hartmann. Das werde so auch vertraglich festgehalten. Nach dem Übergang in die Trägerschaft von Graf-Recke-Kindertagesstätten werde ein Beirat gegründet, der paritätisch besetzt sei. „Wir haben dort ein Veto-Recht bei Leitungsfragen, aber auch was die Ausrichtung der Konzeption betrifft.“ Die Graf-Recke-Stiftung sei ein Verbund mit 16 diakonischen Häusern. „Da sind Profis am Werk“, sagt Hennig. Die Kita-Mitarbeiter würden übernommen und behielten sämtliche Ansprüche, da die Stiftung denselben Tarif führe. Anfang Januar wurden sie über den Trägerwechsel informiert.