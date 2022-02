Von Famlienpark bis Messegelände : Wunderland Kalkar bereitet die neue Saison vor

Der Familienpark öffnet Anfang April wieder seine Tore. Das Messegeschäft läuft schon früher an. Foto: Anja Settnik

Kalkar Der Familienpark öffnet im April die Tore, Messetermine stehen schon fest, erste Besucher-Lieblinge gibt es im März. Wie das Wunderland die Corona-Zeit hinter sich lassen will.

Der alljährliche Jobberday am 5. und 6. März im Wunderland Kalkar, bei dem der Freizeitpark nach dem Winter wieder neues Personal sucht, ist ein untrügerisches Zeichen: Die Saison geht wieder los. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie soll 2022 der Befreiungsschlag gelingen. Am 9. April startet Kernie‘s Familienpark in die Saison, die bis zum 30. Oktober andauern soll. Jede Eintrittskarte berechtigt zu mehr als 40 Attraktionen und Spielgeräten, uneingeschränkt Pommes, Eis und Softgetränke. Als Attraktionen sind im Wunderland zum Beispiel der 58 Meter hohe „Vertical Swing“ über dem Rand des buntbemalten Kühlturmes, die Achterbahn und Kartbahn, die drehenden Teetassen, das Riesenrad und die Disk‘O‘ -Scheibe auf dem Dach des Brütermuseums zu erleben.

Erste Thementage für das Jahr sind auch schon angekündigt. Etwa der Music Day am 29. Mai, der Superheldentag am 26. Juni, bei dem berühmte Figuren aus Film und Fernsehen zu Besuch in den Familienpark kommen oder der Zirkus-Tag am 31. Juli. Im August kommen die langen Sommerabende zurück, an vier Samstagen hat der Park dann abends bis 20 Uhr geöffnet. An den zwei Wochenenden im Oktober übernehmen Gespenster, Hexen und Monster die Oberhand.

Info Mehr Informationen im Internet Familienpark Öffnungszeiten und Eintritt im Internet unter: www.wunderlandkalkar.eu Messe Informationen und Daten zu Messen unter www.messekalkar.de

Während sich der Familienpark zuvorderst an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren richtet, ist das Wunderland Kalkar längst breiter aufgestellt. Übernachtungsgelegenheiten mit rund 1000 Betten in 430 Zimmern machen auch mehrtägige Aufenthalte möglich. Clubs und Vereine nutzen All-inclusive-Angebote mit Sportmöglichkeiten von Bowling und Sumo-Ringen über Fußball bis hin zu Free-Climbing.

Und auch Geschäftskunden will man in Kalkar ein Angebot machen: 20 Tagungsräume und Arrangements für Unternehmenskunden sollen überzeugen. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Geschäft in den kommenden Monaten entwickelt, haben sich doch viele berufliche Meetings durch die Corona-Pandemie in den digitalen Bereich verlagert.

Dem Wunderland Kalkar angeschlossen, veranstaltet das Messe- und Kongresszentrum Kalkar seit 2005 deutsch-niederländische Fachmessen und seit Ende 2011 auch Verbrauchermessen. Zur Verfügung stehen zwei Messehallen mit einer Gesamtfläche von rund 8600 Quadratmetern. Auch hier stehen schon Termine fest. So geht es am 12. und 13. März um die „Traumhochzeit am Niederrhein“, am 26. und 27. März bietet „4x4 rhein-waal“ ein Wochenende für Outdoorfans, am 2. und 3. April öffnet wieder die Touristikmesse Niederrhein ihre Tore. Für den Oktober sind „Hund und Katze“ und die Baumesse angekündigt, im November soll es eine Neuauflage der Reitsportmesse Niederrhein geben. Dazu kommen Fachmessen wie die Shipping Technic Logistics, die Beauty Live und die Green Live Ende des Jahres.