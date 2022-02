Soziales in Straelen : Prämie und Zertifikat für die „Wichtelwelt“

Straelen Das Familienzentrum in Straelen bekam einen Preis für einen fünf Minuten langen Videofilm. Darin wird die Einrichtung jedem Interessierten vorgestellt.

Eltern und Erziehungsberechtigte können in dem kleinen Film der „Wichtelwelt“ jeden der Einrichtungsräume „besuchen“, die jeweiligen Erzieher erklären Kreativangebot, Bewegungsbaustelle, Leseecke oder Matschraum und viele Details zum Tagesablauf in der inklusiven Kita. Gleichzeitig werden das Team und die Konzeption, die Vielfalt und worauf man in der Wichtelwelt wert legt vorgestellt. Eltern, die sich für die Kita interessieren, bekommen das Video mit Anmeldebogen per E-Mail zugeschickt. Das Video selbst ist in einer Cloud gespeichert und nicht öffentlich zugänglich.