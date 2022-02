Volleyball-Verbandsliga : Kevelaerer SV festigt mit Saisonsieg Nummer neun den zweiten Platz

Kevelaer Volleyball-Verbandsliga: Die Mannschaft von Trainer Heike Thyssen gewinnt 3:1 bei der MTG Horst und leistet den Kleverland Volleys Schützenhilfe im Abstiegskampf.

Lediglich im ersten Satz leisteten sich die Gäste zu viele Fehler im Block. Speziell der gegnerische Diagonalangreifer kam zu vielen Punkten und hatte großen Anteil an der anfänglichen 16:10-Führung des Außenseiters. Der Tabellenzweite aus Kevelaer kam zwar noch einmal heran, musste aber letztlich den ersten Satz abgeben.

Jedoch hatte sich der KSV-Block schon zu diesem Zeitpunkt immer besser auf den Gegner eingestellt. Auch die Hauptangreifer Mirko Novak und Robin Broeckmann waren jetzt endlich im Spiel. Das sollte sich im weiteren Verlauf bestätigen. Mit der Einwechslung von Zuspieler Robin Verhoeven rissen die Gäste endgültig das Geschehen an sich. Die Mannschaft verschaffte sich im zweiten Durchgang einen frühen Fünf-Punkte-Vorsprung, den sie bis zum 25:20 verteidigen konnte. Jetzt war es der KSV, welcher sich mit 5 Punkten absetzen konnte.

Auch in den folgenden beiden Sätzen ließ der KSV nichts mehr anbrennen und sorgte mit 25:18 und 25:22 für die Entscheidung. „Das war ein überzeugender Sieg, obwohl wir zunächst einige Schwierigkeiten hatten. Ich bin zufrieden mit der Leistung“, sagte Trainerin Heike Thyssen, die den gesamten Kader einsetzte. Weiter geht es erst in zweieinhalb Wochen. Am Samstag, 12. März, ist der Kevelaerer SV beim Tabellensiebten VC Essen-Borbeck gefordert und kann dem Lokalrivalen SG Kleverland Volleys ein weiteres Mal Schützenhilfe im Abstiegskampf leisten.