Schwimmen : Trio des SC Delphin Geldern begeistert über 800 Meter Freistil

Geldern Caroline Stark, Luise Böcker und Luise Rattmann gewinnen bei den Verbandsmeisterschaften in Düsseldorf Gold, Silber und Bronze. Philipp Rübesam holt außerdem Silber über 1500 Meter Freistil.

Mit einem völlig überraschenden Dreifach-Triumph ist die Mannschaft des Schwimm-Clubs Delphin Geldern von den Langstrecken-Verbandsmeisterschaften für jüngere Jahrgänge zurückgekehrt. Im Wettbewerb über 800 Meter Freistil nahmen drei Gelderner Mädchen des Jahrgangs 2010 das Siegertreppchen für sich in Beschlag. Allen voran Caroline Stark legte ein geradezu perfektes Rennen hin und hielt sich exakt an die taktischen Vorgaben, die sie zuvor im Trainining einstudiert hatte. Über die ersten und die letzten 100 Meter erhöhte die elfjährige Schülerin jeweils deutlich die Schlagzahl. Die übrigen 600 Meter legte sie konsequent mit weniger als einer Sekunde Schwankung zurück. Unter dem Strich sprang die herausragende Siegerzeit von 11:50,58 Minuten heraus. Die Silbermedaille sicherte sich ihre deutlich kleinere Vereinskameradin Luise Böcker, die nach einem beherzten Endspurt in 13:06,39 Minuten anschlug. Damit nicht genug – wenig später erreichte eine weitere Geldernerin das Ziel. Luise Rattmann freute sich über den Gewinn der Bronzemedaille.