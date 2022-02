American Football : Die Könige kommen mit voller Kapelle

Kevelaer Die Pandemie hat zwei Spielzeiten verhindert, aber die Begeisterung ist ungebrochen. Unter Regie von Head-Coach René Artz aus Rheinberg bereiten sich 48 American Footballer der Kevelaer Kings auf die neue Verbandsliga-Saison vor.

„Die Begeisterung ist groß. Wir haben 48 aktive Spieler in unseren Reihen, von denen mindestens 22 an einem Spieltag anwesend sein müssen“, erklärt Simon Horycki, der als Runningback seit vielen Jahren zu den Leistungsträgern der Kevelaer Kings gehört. Kaum hatten die Los Angeles Rams das Super-Bowl-Finale gegen die Cincinnati Bengals mit 23:20 für sich entschieden, starteten die Kevelaerer Footballer in ihre heiße Vorbereitungsphase, um ihren Idolen topfit nacheifern zu können.

Trainingszeiten Wer Interesse am American Football hat, kann ein Schnuppertraining absolvieren. Der Verein stellt die Ausrüstung. Die Kings treffen sich montags um 20 Uhr bei Scholten und donnerstags um 19.30 Uhr in der Halle an der Kroatenstraße.

Die ungebrochene Begeisterung rührt auch daher, dass die Footballer mit ihrer Sportart in der Marienstadt offene Türen einrennen. So dürfen die Kevelaer Kings den Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Scholten nutzen und haben feste Trainingszeiten in der Turnhalle an der Kroatenstraße. „Ich bin mir sicher, dass wir uns endlich wieder auf eine Verbandsliga-Saison freuen dürfen. In der Vorbereitung sind wir weiter als in den vergangenen Jahren, weil wir den ganzen Winter durchtrainieren konnten. Das wäre auf dem Rasenplatz in Kervenheim unmöglich gewesen“, sagt Artz.