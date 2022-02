Leichtathletik : Anna Keyserlingk springt an die Spitze Europas

Krefeld Bei den Deutschen Jugend Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in Sindelfingen siegt sie ganz souverän im Dreisprung. Derweil feiert Tessa Srumf den Gewinn der Silbermedaille über 400 Meter als lang ersehnte Befreiung.

Geteilte Freude in Doppelzimmer Nummer 123, denn auch Freundin Tessa Srumf durfte jubeln, und zwar über Silber. Nachdem die 400 Meter Läuferin sich am Vortag durch eine souveräne Vorstellung in den A-Endlauf und eine gute Ausgangsposition gebracht hatte, ging die Lankerin das Rennen taktisch nicht zu schnell an, sondern reihte sich als Dritte nach 150 Metern ein, als es für alle Läuferinnen auf die Innenbahn ging. Vorne weg brachte die Favoritin Anna Malia Hense von der LGO Dortmund in 54,41 Sekunden den Sieg ins Ziel. Srumf blieb in der zweiten Runde zuerst hinter Vivienne Morgenstern aus Dresden, bevor sie auf der Zielgeraden zum Schlussspurt ansetzte und die Sächsin noch überholen konnte. In 54,86 Sekunden lief sie erstmals unter 55 Sekunden.