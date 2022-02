Handball-Landesliga : SV Straelen bleibt souverän an der Spitze

Straelen Entspannter Abend für Trainer Dietmar Beiersdorf. Der Tabellenführer feiert einen ungefährdeten 31:20-Heimsieg gegen TV Biefang. 13 Tore von Joey Sonnen.

Die Landesliga-Handballer des SV Straelen bleiben in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den TV Biefang ließ der Tabellenführer nichts anbrennen. „Die Jungs haben eher schleppend ins Spiel gefunden, sich nach einer Viertelstunde jedoch deutlich gesteigert“, sagte Trainer Dietmar Beiersdorf nach der Begegnung, die zur Pause bereits entschieden war. Am Ende konnte ein verdienter 31:20 (17:9)-Sieg verbucht werden. Die Grün-Gelben starteten zaghaft. Vor allem in der Offensive fehlte es am nötigen Schwung. „Das war ein bisschen Standhandball. Es gab kaum Zug zum Tor. Wir haben dem Gegner anfangs kaum Probleme bereitet“, so Beiersdorf, dessen Schützlinge erst nach dem Zwischenstand von 7:6 auf Touren kamen.