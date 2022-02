Handball-Oberliga der Frauen : Eine ärgerliche Punkteteilung

Straelen SV Straelen ist zwar im Nachholspiel gegen den Tabellennachbarn TV Witzhelden über weite Strecken überlegen, muss sich aber letztlich mit einem 23:23 begnügen.

„Anschließend hatten wir Probleme, uns auf die neue Situation einzustellen, haben in der Offensive einige ganz schlechte Entscheidungen getroffen“, so Floeth. Zur Halbzeit lag sein Team mit 14:10 vorn, drei Minuten nach Wiederanpfiff stand es nur noch 14:13. Doch die Straelenerinnen berappelten sich, verteidigten ihren Vorsprung. Doch dann fiel der Ausgleich zum 20:20. Wenig später fiel sogar das 20:21. Es sollte der einzige Rückstand der Grün-Gelben sein.

Marie van Bebber und zweimal Noemie Stangenberg sorgten für die erneute Wende. In der 57. Minute erzielte Witzhelden das 23:23. Auf der Zielgerade ließen die Gastgeberinnen hinten nichts mehr zu, scheiterten jedoch dreimal frei stehend an der gegnerischen Torhüterin. „Das war richtig bitter. Alles in allem war das eine guter Auftritt, der nach dem schlechten Spiel am Sonntag so nicht zu erwarten war“, zeigte sich Straelens Trainer letztlich zufrieden.