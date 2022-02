„Tut extrem gut“ : Deutsches Alpin-Team gewinnt Silber

Peking Die deutschen Alpinen verlassen die Olympischen Winterspiele in Peking mit einem Erfolgserlebnis. Im letzten Wettbewerb verpassen sie im Teamwettbewerb knapp Gold. Die Erleichterung über Silber ist groß.

Am Ende fehlte nur ein Wimpernschlag zu Gold. Die bislang so glücklosen deutschen Skirennfahrer haben am Schlusstag der Olympischen Winterspiele in China Silber im Mixed-Teamwettbewerb gewonnen. Im Finale am Sonntag verloren sie beim Stand von 2:2 in der Addition der besten Laufzeiten um 0,19 Sekunden gegen Österreich. Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid, Linus Straßer und Julian Rauchfuss holten damit die erste alpine Medaille für Deutschland bei Olympia seit acht Jahren.