Fußball : DJK Twisteden überzeugt, FC Aldekerk ist chancenlos

Gelderland Stark ersatzgeschwächt unterliegt Bezirksligist FC Aldekerk mit 2:7 beim Landesliga-Spitzenreiter SV Sonsbeck. TSV Weeze verliert 3:4 bei TuB Bocholt.

Bezirksligist FC Aldekerk war mit gerade einmal elf Feldspielern zum Test beim Landesliga-Tabellenführer SV Sonsbeck gereist. Am Ende mussten sich die Gäste mit 2:7 (1:4) geschlagen geben. In einer turbulenten Anfangsphase ging der Gastgeber nach vier Minuten in Führung, Aldekerks Kapitän Stefan Herrschaft glich im Gegenzug aus. Anschließend zog der Favorit bis auf 6:1 davon, ehe Kevin Rombs nach dem Seitenwechsel den zweiten Aldekerker Treffer erzielte. „Im Zweikampfverhalten haben wir einige Schwächen gezeigt, die Sonsbeck konsequent bestraft hat. Ansonsten war es aber ein guter Test für uns“, meinte FCA-Trainer Danny Thönes.