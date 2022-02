Nach Verwirrung um Bronze : Verhalten von Skicrosserin Maier ist mehr Wert als Olympia-Medaille

Meinung Düsseldorf Daniela Maier gewinnt nach einer diskutablen Jury-Entscheidung Bronze im Skicross bei den Olympischen Spielen. Ihr Verhalten danach zeugt von Sportsgeist und ist starkes Zeichen des Fair-Plays.

Maier hätte allen Grund zur Freude gehabt. Soeben wurde Fanny Smith, dem schweizerischen Superstar der Szene, der dritte Platz aberkannt und Maier rückte dafür aufs Podest. Eine sehr harte Entscheidung der Jury nach minutenlangem Videobeweis . Das hat auch Maier so gesehen und wollte diese Entscheidung auch nicht wirklich akzeptieren. Sie erklärte den Offiziellen im Zielbereich, wie die Szene aus ihrer Sicht abgelaufen ist, als kurz vor dem letzten Sprung der Ski von Smith verschnitt und Maier in der Fahrt behinderte. Die Jury legte es der Schweizerin als Absicht aus. Maier verstand die Welt nicht mehr.

Die fairste Entscheidung wäre wohl gewesen, sowohl Maier als auch Smith die Bronze-Medaille anzuerkennen. Dass so etwas möglich ist, zeigten ja nicht zuletzt die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio, als sich die beiden Hochspringer Mutaz Essa Barshim und Gianmarco Tamberi die Goldmedaille teilten. So hat nun vor allem Maier gewonnen – zum einen Bronze, zum anderen eine ganze Menge Respekt und Anerkennung. Und die dürften am Ende sogar mehr Wert sein, als die Medaille.