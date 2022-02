Fußball : Chancen-Armut bei Dauerregen

Die Sportfreunde Broekhuysen – hier Jan Teegelbeckers (l.) gegen Yoshinori Nomura – überzeugten gegen den Landesligisten aus Wachtendonk. Foto: Heinz Spütz

Straelen/Wachtendonk Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum verliert 0:1 beim Bezirksliga-Spitzenreiter SF Broekhuysen. Dennis Belzek nutzt umstrittenen Elfmeter zum Tor des Tages.

Von Klaus Schopmans

Die Sportfreunde Broekhuysen, Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, nähern sich offenbar zum richtigen Zeitpunkt ihrer Bestform. Zwei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr – am 6. März empfängt der Titelaspirant den VfL Repelen – schlug die Mannschaft auf dem heimischen Kunstrasen den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum mit 1:0 (1:0). Wie schon in den vergangenen Testspielen offenbarten die Gäste aus Wachtendonk in der ersten Halbzeit einige Anlaufschwierigkeiten. Die Zuschauer, die sich trotz des Dauerregens auf den Weg zur Sportanlage „Op den Bökel“ gemacht hatten, bekamen auf beiden Seiten nur wenige Chancen zu sehen.

Folgerichtig resultierte das Tor des Tages aus einem Elfmeter, den – da waren sich alle Beteiligten einig – der Schiedsrichter nicht unbedingt hätte geben müssen. Dennis Belzek verwandelte in der 38. Minute sicher zur Führung der Sportfreunde. Mit mehr Schwung kamen die Wachtendonker aus der Kabine und waren nach dem Seitenwechsel zumindest optisch überlegen. Doch so richtig gefährlich wurde es vor dem Tor der Platzherren nicht, da es den Gästen an der nötigem Durchschlagskraft mangelte. „Wir haben gut verteidigt und nicht viel zugelassen“, sagte Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke. Seine Mannschaft ließ in der Schlussphase noch zwei gute Konterchancen ungenutzt.

„Wir sind einem Landesligisten auf Augenhöhe begegnet. Das war unser bisher bestes Vorbereitungsspiel“, so Clarke. „Das Spiel hat sich ein wenig dem Wetter angepasst. Ich habe viel gewechselt. Das Ergebnis spielt keine große Rolle. Ernst wird es wieder am 6. März, wenn wir in der Meisterschaft in Scherpenberg antreten“, sagte Wachtendonks Trainer Guido Contrino.