Kita-Projekt in Niederkrüchten : So wollen Kita-Kinder Küken-Eltern werden

So wollen Kita-Kinder Küken-Eltern werden

Kita-Projekt in Niederkrüchten

In der Kita „Unter‘m Regenbogen“ in Niederkrüchten-Elmpt startete ein Küken-Aufzuchtprojekt. Die Mädchen und Jungen sind gespannt. Foto: Kita

Niederkrüchten In der Kita „unter‘m Regenbogen“ erwarten die 73 Kinder tierischen Nachwuchs: Dort ist am Dienstag ein neues Küken-Aufzucht-Projekt gestartet.

Sie sind weiß, braun, hellbraun und eines ist sogar grau-blau: die 20 Küken-Eier, die jetzt bei den Mädchen und Jungen in der Kita „Unter‘m Regenbogen“ in Niederkrüchten-Elmpt gelandet sind. Und sie werden von den 73 Kindern mit großen Augen und „noch mehr Spannung“ betrachtet, weiß Janina Kivelitz, eine der beiden Einrichtungsleiterinnen. Denn die Eier sollen keinesfalls im Eierbecher der Kinder landen: Sie sollen ausgebrütet und zu Küken werden. Das Ziel: Die Kita-Kinder sollen dabei aus eigener Anschauung mehr über die Aufzucht von Hühnern erfahren. Doch dafür müssen sie sich rund 21 Tage gedulden. Voraussichtlich werden dann die Schalen platzen und die Küken schlüpfen. Wie viele und wie sie aussehen, sind dabei zwei Fragen.

Naturpädagoge Christoph Klingenhäger hat die Eier von unterschiedlichen Küken-Sorten am Dienstag in der Kita abgegeben. „Wir arbeiten bereits das dritte Mal mit ihm zusammen. Eigentlich hatten wir die Aktion rund um Ostern geplant“, schildert Janina Kivelitz. Doch da kurzfristig ein Termin frei geworden sei, konnte die Niederkrüchtener Einrichtung in diese Terminlücke springen und erhielt nun deutlich früher als geplant die Küken-Eier.