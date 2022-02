Junge Union spendet für für wohltätigen Zweck. : Teddys aus Issum trösten Kinder im Krankenhaus

Issum Renate Radermacher häkelt seit vielen Jahren Teddys für junge Patienten. Die Mitglieder der Jungen Union Kreis Kleve unterstützen das Engagement der 81-Jährigen.

„Sie glauben gar nicht, wie viel Stoff und Wolle so ein kleiner Teddy verbraucht“, so Renate Radermacher, die sich sehr über die Aktion der Jugendorganisation freut. Renate Radermacher häkelt seit vielen Jahren begeistert „Mein Mann assistiert beim Füllmaterial“, lacht sie. Ihre Teddys begleiten meist kleine Patientinnen und Patienten im Krankenhaus Kevelaer. „So kann ich ein bisschen helfen“, sagt sie und verspricht. „Die nächsten Teddys sind schon in Arbeit.“ Durch die Spende können nun in Issum viele weitere Teddybären in aufwendiger Handarbeit gehäkelt werden, um den Kindern in schwierigen Zeiten ein kleines Lächeln zu schenken.