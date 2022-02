Jugendoffizierin am Lise-Meitner-Gymnasium Geldern : Schüler diskutierten über internationale Politik

Jugendoffizierin Mandy Bauer stellte sich den Fragen der Schüler. Foto: LMG

Geldern Soldatin Mandy Bauer stand den Schülern des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern Rede und Antwort. Am 7. März folgt eine Exkursion zum Regierungsbunker in Ahrweiler und ins Haus der Geschichte.

Soldatin Mandy Bauer war am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern zu Gast, um mit Schülern des Leistungskurses Sozialwissenschaften über die internationale Sicherheitspolitik zu diskutieren. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im Vorfeld mit der Uno, der Nato, den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und Deutschlands Rolle in den internationalen Beziehungen auseinandergesetzt.

Mandy Bauer arbeitet als Jugendoffizierin und Expertin für Sicherheitspolitik bei der Bundeswehr und blickt auf Auslandserfahrung in Litauen zurück, wo vor allem die Situation zwischen der Nato und Russland im Fokus steht. Nach einem Einstiegsvortrag hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Fragen zu stellen, die vor allem von der aktuellen Ukraine-Krise geprägt waren, aber nicht nur. Lennart Stramka wollte zum Beispiel wissen, wie Bauer die Chancen für eine gemeinsame, europäische Armee einschätzt. Clara Schulte interessierte sich für den Verteidigungsetat und die Weiterentwicklung zu einer modernen Armee. Die Jugendoffizierin antwortete ausführlich und kenntnisreich, trennte dabei aber ihre persönliche Meinung von den offiziellen Positionen der Bundeswehr.

Die noch offenen Fragen können am 7. März vertieft werden: Dann folgt für den Leistungskurs in Kooperation mit den Jugendoffizieren kurz vor den Abiturprüfungen eine Exkursion zum Regierungsbunker in Ahrweiler und in das Haus der Geschichte nach Bonn. Eventuell wird auch eine kurze Visite im Verteidigungsministerium möglich sein.

Für die Fachkonferenz Sozialwissenschaften und Fachlehrer Christian Brauers war erfreulich, dass nach den vielen pandemiebedingten Einschränkungen der vergangenen Monate endlich wieder Kooperationsmöglichkeiten im Fach Sozialwissenschaften und Expertenbegegnungen möglich geworden seien: „Dies ist eine Bereicherung für die politische Bildung der Abiturienten und überdies ein wichtiger Schritt hin zu einem weiteren Stück schulischer Normalität.“

(RP)