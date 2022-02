Kinderschutzambulanz im St.-Clemens-Hospital Geldern : Gefährdeten Kindern Ausweg anbieten

GELDERN Christina Schulze Föcking informierte sich im St.-Clemens-Hospital in Geldern. Thema war die Arbeit der Kinderschutzambulanz. Die Politikerin ist Mitglied des Landtags und Sprecherin für die NRW-Kinderschutzkommission.

An der Seite von CDU-Landtagskandidat Stephan Wolters besuchte die NRW-Abgeordnete Christina Schultze Föcking in der vergangenen Woche das St.-Clemens-Hospital. Als Sprecherin für die Kinderschutzkommission der Landesregierung stand für sie der fachliche Austausch mit dem interdisziplinären Team der Kinderschutzambulanz im Fokus.

Wichtig seien zu Beginn ausführliche Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen sowie den Angehörigen, um eine gute Vertrauensbasis zu schaffen und eine erneute Traumatisierung zu vermeiden. Auch die körperliche Untersuchung zur Diagnostik und gerichtssicheren Dokumentation fällt in die Zuständigkeit der Kinderschutzambulanz. „Bei der Untersuchung schauen wir uns die Kinder sehr genau, vor allem aber auch sehr behutsam an, um alle Anzeichen für Gewalt zu erkennen. Entsprechend der Befunde leiten wir anschließend eine adäquate Behandlung ein“, so Ketteler weiter.