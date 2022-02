NRW-Familienminister Stamp : Einschränkungen im Kita-Betrieb „unvermeidbar“

Düsseldorf Angesichts massiver coronabedingter Personalausfälle werden Familienminister Joachim Stamp zufolge in den kommenden Wochen örtliche Kita-Schließungen in NRW unvermeidbar sein.

Die Landesregierung werde aber weiterhin keine NRW-weiten Einschränkungen im Regelbetrieb veranlassen, „um Schäden von unseren Kindern bestmöglich abzuwenden.“ Das versicherte der FDP-Politiker am Montag in einem vom Ministerium veröffentlichten Brief an Eltern und Beschäftigte in Kitas und Kindertagespflege. Omikron habe sich „für unsere Kinder und für geimpfte Beschäftigte im Verlauf als überwiegend harmlos herausgestellt“.