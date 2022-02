Fair und bio in Geldern : Biomarkt ist neuer Partner der Fairtrade-Stadt Geldern

Geldern Inhaber Michael Rodermond verkauft seinen Kunden seit 40 Jahren Lebensmittel, die aus ökologischer Sicht, aber auch im Sinne der gesunden Ernährung und des Tierwohls einen hohen nachhaltigen Stellenwert haben.

Der Biomarkt an der Issumer Straße in Geldern ist neuer Partner der Fairtrade-Stadt Geldern. Inhaber Michael Rodermond verkauft seit 40 Jahren – seit 2012 in Geldern – Lebensmittel, die nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch im Sinne der gesunden Ernährung und des Tierwohls einen hohen nachhaltigen Stellenwert haben. Zudem finden sich in seinem Markt immer mehr Bio-Produkte, die das Fairtrade-Siegel tragen. Fair und bio – zwei Begriffe, die für ein überzeugendes Nachhaltigkeitskonzept stehen, für das sich auch die Fairtrade-Stadt Geldern einsetzt.