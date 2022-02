Tagesstätte in Hochneukirch : Neue Kita „Obstgarten“ nimmt den Betrieb auf

Baustelle Kindergarten Gartenstraße in Hochneukirch Foto: Wolfgang Walter

Hochneukirch Am 28. Februar zieht die erste Gruppe in die neu errichtete Kindertagesstätte an der Gartenstraße in Hochneukirch. Zurzeit laufen letzte Arbeiten. Die im Kita-Navigator zu findende Bezeichnung „Städtische Kindertageseinrichtung Obstgarten“ ist laut Stadt ein provisorischer Name.

Am Dienstag wurden die Möbel angeliefert, bis Ende der Woche sollen sie aufgestellt werden. Die neue Kindertagesstätte mit 90 Plätzen an der Gartenstraße neben der Gesamtschule steht kurz vor dem Start. Ab 28. Februar, ein Tag früher als zum Jahresanfang angekündigt, sollen die ersten Jungen und Mädchen dort spielen. Zehn Kita-Plätze sind noch frei. Ein endgültiges Namensschild kann noch nicht angebracht werden. Im Kita-Navigator ist die neue Einrichtung unter der für einen Kindergarten ungewöhnlichen Bezeichnung „Städtische Kindertageseinrichtung Obstgarten“ zu finden. Das sei aber ein provisorischer Name, betont Stadtsprecher Norbert Wolf, dabei werde es wohl nicht bleiben.

Wegen der Baugebiete im Raum Hochneukirch/Otzenrath ist der Betreuungsbedarf dort groß, mussten neue Kita-Plätze her. 2020 hatte die Stadt an der Gartenstraße ein Grundstück erworben, auf dem der Neubau mit Platz für fünf Kita-Gruppen auf 960 Quadratmetern Grundfläche errichtet wurde. Da etliche Plätze aber bereits vor der Eröffnung benötigt wurden, hatte die Stadt zwei neu eingerichtete Gruppen an Übergangsstandorten untergebracht. Diese Kinder können bald ihre neue Kita erkunden. Am Rosenmontag, 28. Februar, zieht zunächst eine Gruppe ein, die bislang in und an einem „Waldkita-Wagen“ aus Holz an der Kindertagesstätte „Sausewind“ gespielt hat. Am Tag darauf wechselt die Gruppe aus dem Montessori-Kinderhaus an der Bachstraße in Otzenrath in ihr endgültiges Domizil. Am 1. März starten auch die Eingewöhnungstage für Kinder in zwei weiteren Gruppen. Das Betreuungsteam um Kita-Leiter Christian Kerl ist fast komplett, „Zwei Mitarbeitende werden noch gesucht“, sagt Wolf. „Offiziell eröffnet wird der Kindergarten Anfang oder Mitte April.“