Alkoholprävention : „bunt statt blau“ gegen Komasaufen

Auch wenn der Alkoholkonsum bei Jugendlichen in Zeiten von Corona zurückgegangen ist, bleibt Koma-Saufen ein Problem. Die DAK startet wieder ihre Aktion „bunt statt blau“. Foto: dpa/Jens Büttner

KREIS KLEVE Die Krankenkasse DAK startet eine Kampagne mit Schülern zwischen 12 und 17 Jahren. Bis zum 30. April sind die Scüler eingeladen, Plakate zu entwerfen.

Alle Schulen im Kreis Kleve sind eingeladen, das Thema Alkoholmissbrauch im Unterricht zu behandeln und ihre Schüler bis 30. April Plakate gegen den bewusst exzessiv angetrunkenen Rausch zu entwerfen zu lassen. Verbunden mit der Kampagne ist die „Aktion Glasklar“, die seit 18 Jahren Schüler, Lehrer und Eltern über Alkohol aufklärt. Der aktuelle Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit zeigt, dass in der Corona-Pandemie weniger Schulkinder wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus oder die Arztpraxis kamen. 2020 lagen die Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit Folgen von exzessivem Alkoholkonsum rund 30 Prozent niedriger als im Vorjahr. Trotzdem bleiben die Zahlen hoch.

„Noch immer trinken viele Kinder und Jugendliche sprichwörtlich, bis der Arzt kommt. Der Rückgang in Zeiten der Corona-Pandemie war ein positives Signal. Wir wollen aber verhindern, dass schon bald ein Nachholeffekt einsetzt und die Einlieferungen ins Krankenhaus wieder sprunghaft ansteigen“, sagt Volker Dorissen von der DAK-Gesundheit in Kleve. „Bei ‚bunt statt blau‘ werden junge Künstler selbst zu glaubwürdigen Botschaftern gegen das Rauschtrinken. Das macht diese Präventionskampagne so besonders.“