Bischof Genn über Missbrauch in der Kirche : „Was ist mit unserer Moral?“

Felix Genn sagt, dass er sich als Bischof von Münster in der Verantwortung sehe, die Ursachen sexuellen Missbrauchs zu bekämpfen und konkrete Konsequenzen zu ziehen. Foto: Bistum Münster

Niederrhein In einem Interview über die Missbrauchsskandale in der Kirche spricht Bischof Felix Genn von Fehlern, die auch er bereue. Außerdem erklärt er, warum es im Bistum anders als in anderen keinen Betroffenenbeirat gibt.

Die Katholische Kirche befindet sich an einem Scheidepunkt – und immer mehr hochrangige Vertreter beziehen Stellung. Das Missbrauchsgutachten aus München hat für neue Schlagzeilen gesorgt. Das Gutachten bescheinigt mehreren Münchner Erzbischöfen und weiteren Angehörigen der Bistumsleitung Führungsversagen im Umgang mit Missbrauchstätern sowie fehlende Sorge für die Geschädigten. Die Studie erhebt in diesem Zusammenhang auch Vorwürfe gegen den früheren Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger. Auch das Bistum Münster hat eine solche Expertise in Auftrag gegeben. Der für den Niederrhein zuständige Weihbischof Rolf Lohmann sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich bin tief enttäuscht, was Menschen der Kirche Kindern und Jugendlichen angetan haben – als Täter und indem sie Täter geschützt und damit neue Verbrechen ermöglicht haben.“

Nun meldete sich auch der Bischof des Bistums Münster, Felix Genn, zu Wort. In einem Interview mit dem Online-Magazin „Kirche + Leben“ äußert sich der Bischof zu Einschätzungen von Betroffenen sexuellen Missbrauchs im Bistum, die vor kurzem zu einem ersten Vernetzungstreffen zusammengekommen waren. „Wir sollten jede Aussage vermeiden, die als das Abschieben von Verantwortung verstanden werden kann, sondern uns zu unserer persönlichen wie institutionellen Verantwortung bekennen. Nicht die anderen hatten oder haben Verantwortung, sondern ich hatte und habe Verantwortung und bereue Fehler, die ich in dieser verantwortlichen Position gemacht habe“, sagte Genn. Der Bischof wolle mit den Betroffenen ins Gespräch kommen: „Entscheidend ist, dass die Betroffenen das möchten. Mir persönlich sind solche Gespräche ein Anliegen. Ich habe auch schon viele solcher Gespräche geführt. Zugleich akzeptiere ich es, wenn es Betroffene gibt, die sagen, dass sie mit mir als Verantwortung tragender Vertreter eines Systems, in dem ihnen schwerstes Leid zugefügt wurde, nicht sprechen möchten.“

Der Bischof erläuterte auch, warum das Bistum Münster anders als andere Bistümer keinen „Betroffenenbeirat“ einrichtet. „Wir können nicht immer sagen, dass wir den Blick auf die Betroffenen richten und ihre Wünsche in den Mittelpunkt stellen, und dann errichten wir einen Betroffenenbeirat nach unseren Vorstellungen. Vielleicht möchten die Betroffenen das aber gar nicht oder eben ganz anders. Betroffene im Bistum Münster können für sich einen Weg suchen und finden, wie sie sich organisieren.“ Das Bistum unterstütze dies logistisch und finanziell, wenn die Betroffenen das wünschten.

Unabhängig vom Bistum erfolge die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. „Die Historikerkommission der Universität Münster, die den sexuellen Missbrauch im Bistum Münster untersucht, arbeitet in völliger Unabhängigkeit von uns. Sie hat freien Zugang zu allen Akten, die sie einsehen will. Sie wird wohl im Juni ihren Bericht vorlegen. Erst dann werde auch ich die Ergebnisse der Untersuchung erfahren.“

Er selbst sehe sich als Bischof von Münster in der Verantwortung, die Ursachen sexuellen Missbrauchs zu bekämpfen und konkrete Konsequenzen zu ziehen. „Die Ankündigung von Konsequenzen hat gar keinen Wert, wenn diese nicht auch gezogen werden.“ Dabei reiche es aus seiner Sicht nicht, die Konsequenzen nur aus erwiesenen Fehlern oder sogenannten Pflichtverletzungen zu ziehen. „Die damit verbundene juristische Bewertung ist notwendig, aber unzureichend. Sollten wir an uns selbst – gerade als Christen – nicht viel strengere Maßstäbe anlegen? Was ist mit unserer Moral? Was ist mit unserer Haltung?“