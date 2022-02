45.000 Kunden von Deutsche Glasfaser betroffen : Sturm legt in Rees und Emmerich das Internet lahm

Emmerich/Rees/Hamminkeln Wer am Donnerstagmorgen im Homeoffice arbeiten wollte, schaute in die Röhre. Bei vielen Kunden der Deutschen Glasfaser fiel das Netz aus.

Der Sturm fegt über den Niederrhein hinweg und sorgt nicht nur durch umgestürzte Bäume für Probleme. Am frühen Morgen fiel in Teilen von Rees der Strom aus. Allerdings war kurze Zeit später der „Saft“ wieder da. Gravierender war da schon, dass gegen 10 Uhr weiträumig das Internet ausfiel. Wer das Netz der Deutschen Glasfaser nutzte, hatte Probleme und schaute in die Röhre. Das war besonders ärgerlich, weil viele auch wegen des Sturms zuhause geblieben waren und von dort im Homeoffice arbeiten wollten. Das war dann nicht möglich.

Glücklicherweise gelang es dem Unternehmen Deutsche Glasfaser relativ schnell, den Fehler zu finden. Im Rechenzentrum der Firma in Borken hatte es ebenfalls eine Stromstörung gegeben. Das hatte dann zu Problemen beim Server geführt. Die Glasfaserverbindung war daraufhin zusammengebrochen. Betroffen waren laut Angaben eines Firmensprechers rund 45.000 Haushalte. Der Radius des Internet-Ausfalls reichte vom Westmünsterland bis zum Niederrhein in die Gebiete von Rees, Emmerich und Hamminkeln.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag mitgeteilt, dass am Donnerstag aufgrund der Unwetterwarnung NRW-weit der Schulunterricht ausfällt. Familienminister Joachim Stamp (FDP) appellierte zudem an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken. Die Schulen am Niederrhein wurden von der Ankündigung überrascht – manche organisierten kurzerhand Möglichkeiten für Distanzunterricht.