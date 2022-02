Reitturnier bei Landestrainer Holger Hetzel : Merschformann gewinnt das Springen S*

Goch Bei der Veranstaltung in Pfalzdorf wird erneut Reitsport vom Feinsten geboten. Carolin Zell vom RV Damm erhält die höchste Wertnote.

Zufrieden blickte das Organisations-Team um Landestrainer Holger Hetzel nach der letzten Siegerehrung auf das zweite Winterturnier in der Reithalle auf der Anlage an der Buschstraße zurück. Wieder einmal war Springsport vom Feinsten geboten worden. Der Veranstaltung war ein dreitägiger Spring-Lehrgang vorausgegangen, bei dem Hetzel Gäste aus ganz Deutschland zu Besuch hatte, von denen einige das Erlernte gleich auf dem Turnier umsetzen konnten.

Gleich zu Beginn des Turniers hatte Hendrik Dowe (Heiden) mit Calminator T in der Springpferdeprüfung A* ein Ausrufezeichen gesetzt. Er siegte in dem Wettbewerb mit der Wertnote 8.70. Nicht minder sehenswert war der Ritt von Laurens Houben von der gastgebenden RSG Niederrhein, der auf Change up (8.50) die Springpferdeprüfung L gewann. Der Keppelner Tobias Thoenes setzte sich in einer weiteren Springpferdeprüfung L mit Dacantos`s Boy (8,50) vor Gastgeber Holger Hetzel mit Cass Pablo (8.30) durch.