Bildung in Meerbusch : Feuerwehr Meerbusch macht Grundschulkinder fit in Brandschutz

Meerbusch Die Feuerwehr Meerbusch hat 800 Bücher für die Brandschutzerziehung an alle Meerbuscher Grundschulen übergeben. Die Fachbücher sollen spielerisch über Feuer und Brandschutz aufklären. Möglich wurde die Aktion durch Spenden zahlreicher Meerbuscher Firmen.

Das Mal- und Arbeitsbuch „Sicher mit Feuer & Flamme“ für alle Kinder der dritten oder vierten Klassen in Meerbusch haben jetzt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Meerbusch, Tim Söhnchen, und Brandoberinspektor Christian Morsek stellvertretend für alle Meerbuscher Grundschulen an Anne Weddeling-Wolff, Leiterin der Martinus-Grundschule Strümp, übergeben.

In dem Mal- und Arbeitsbuch begleiten Kim und Luis sowie das Feuerwehrauto Florian die Kinder zu verschiedenen Aufgaben rund um die Themen Feuer und Rauch und vermitteln das richtige Verhalten in gefährlichen Situationen. Zusätzliche digitale Inhalte wie Videos oder Lernerfolgskontrollen können die Kinder per Tablet oder Smartphone herunterladen. Außerdem können sie 3D-Figuren inklusive eines Feuerwehrautos entstehen lassen. Noch dazu liegt ein Aufkleber „Kinderfinder“ bei, der von außen an die Kinderzimmertür geklebt werden kann, um in einem Brandfall die Arbeit der Feuerwehrmänner und -frauen beim Absuchen der Räume zu erleichtern. Ein digitales Belohnungssystem soll den Anreiz schaffen, die Inhalte vollständig zu bearbeiten und weiterhin zu vertiefen. Für Eltern und Lehrer ist ein Informationsblatt beigefügt. Das Mal- und Arbeitsbuch ist sowohl für den Schulunterricht als auch für den Hausgebrauch gedacht.