Pandemie im Kreis Mettmann : Teststellen und Impftermine in Mettmann, Erkrath, Wülfrath

Schnelltest-Stelle auf dem Parkdeck am Wülfrather Rathaus. Foto: Achim Blazy (abz)

Schnellteststellen Zahlreiche Schnellteststellen bitten um Terminabsprache. Die Termine für mobile Impfaktion werden auf der Übersicht des Kreises aktualisiert.

METTMANN

Dr. Philipp Spiegelhalder, Adlerstr. 1, mo, di, do 8-12 und 15-17, mi, fr 8-12, ohne Termin zwischen 8 und 8.30 Uhr. Coronapoint Mettmann, Am Königshof 4, mo-fr 7-20, sa 9-20, so 10-20. www.coronapoint.de oder Telefon 02173 9938235; mit Termin bevorzugt. Dr. Jutta Guerraz, Mittelstr. 14-16, mo, di, mi fr 8-13.30, do 8-13.30 und 16.30 - 18.30; nur mit Termin. A+S Häusliche Krankenpflege, Neanderstr. 76, di-fr 9-14, mit Termin, post@pflegedienst-mettmann.de, Telefon 02104 2115572; Termin nur nach Vereinbarung. Eco Tec Service GmbH, Marie-Curie-Str. 8 (Road Stop), mo-do 7-20, fr., sa 7-21, so 10-21 Uhr, www.coronaschnelltest.nrw, Telefon 02302 3984965, mit und ohne Termin. Teststelle Biber Apotheke, Jubiläumsplatz 3, mo.-fr 8-11 und 15-18, sa. 9-12 Uhr, mit Termin, www.schnelltest.biber-apo.de. Spiecker, Homberger Straße 7, mo-fr 18.30-21.45, sa, so 10-18, mit Termin. mrspiecker@gmail.com; Medeon GmbH, Oberstraße, ohne Termin, mo-do 16-20, fr 16-21, sa 12-21, so 12-20, Adler All Service Mettmann, Freiheitstr. 4, mo-sa 9.30-18.30, mit und ohne Termin; MVZ Mettmann, Gartenstraße 2, mit Termin 02104-25902, mo 9-12+14-16, di 9-11+14-19, mi 9-11, do 9-11+14-18, fr 9-11; Metzkausen Testzentrum, Hassler Straße 99a, ohne Termin, mo-so 7.30-14 Uhr.

ERKRATH

Kineo Medical, Heinrich-Hertz-Str. 21/23, mo-so, Feiertag 8-17 Uhr, mit und ohne Termin, www.coronatest-deutschland.de; Dr. Nicole Pan, Neanderstr. 56, mo-fr 10-10.30, ohne Termin, Alter Bahnhof, Bahnstr. 1, mo-do 7-10 u. 15-18, fr 7-18, sa 9-13, so 10-12, www.coronatest-erkrath.de, mit und ohne Termin, D.MED WORKS, (Behördenarzt), Bahnstr.1, mo-fr 8-11 und 14-17; Coronapoint Erkrath, Karschhauser Str. 17, mo-fr 7-20, sa 9-20, so 10-20, mit Termin: www.coronapoint.de; mit Termin, Bären-Apotheke, Neuenhausplatz 20, mit Termin, mo-fr. 8.30-18.30, sa 9-13. www.erkrath.baeren-apotheke; mit Termin, Telefon 0211-90991700, Seniorenpflegedienst Hoppe, Schimmelbuschstr. 9, mit Termin, Telefon 02104 40571, mo-fr 8.15-15.45, sa 10-12; Vis Vitalis, Beckhauser Str. 16, mo-fr 8-12, mit Termin, Telefon 02104 176847, Hopmanns Olive, Zigeleiweg 1-3, mo-mi 11-16, do-sa 11-21, so 12-18, mit Termin. Telefon 0157 50486099; Teststation Gerberplatz, mo-fr 7-12 und 14-18, sa, so 9-14, Europaplatz Erkrath, Europaplatz, mo-sa 8-20, so u. feiertags 8-18, Coronapoint Testzentrum Erkrath, Bahnstr. 50, mo-fr 7-20, sa 9-20, so/FT 10-20, Corona Testzentrum Erkrath Neanderstr., Ecke Gink und Neanderstr., mo-fr 7-20, sa 9-20, so 10-20. Essensio, Alt Erkrath, Freiheitstr. 50, mo-fr 8-12 und 16-20, sa/so 9.30-16.30; Testcenter Annette Kichhoff, Morper Allee 9, mo, mi, frei 7.30-12+15-18, di, do 8-12, sa 9-13, so 15-17.

WÜLFRATH

Praxis Dr. Sorgenicht, Zur Loev 20, Sprechstunde, Telefon 02058-5511 mit Termin, Praxis Dr. med Ulrike Keller, Wilhelmstr. 140, mo 8-13 und 15-17, di 8-14, mi 8-12, do 8-12 und 17-18.30, fr 8-12, mit Termin, Telefon 02058-92090, Praxis Indin, Im Spring 6, mo, di, do 7.30 -11.30 und 15-18, mi, fr. 7.30-11.30, mit Termin, Telefon 02058-3137, Neue Apotheke Wülfrath in Kooperation mit dem DRK Wülfrath, Zur Fliethe 8 (Real-Parkplatz, mo-fr 11-19, sa 9-19, www.neue-apo-online.de, Corona-Testzentrum Wülfrath, Goethestr. 6a, mo-fr 7-13 + 14-19, sa 8-13 + 14-18, so + feiertags 12-18, mit Termin, www.testzentrum-wuelfrath.de, Telefon 0157 39636727; Coronapoint Wülfrath (PAS Solutions GmbH), Wilhelmstr. 95, Parkplatz am Rathaus, mo-fr 7-20, sa 9-20, so 10-20, 31.12. 7-18, 01.01. 10-18, www.coronapoint.de.

Ergänzend zu den Angeboten in den festen Impfstellen bietet der Kreis Mettmann mobile Impfaktionen an. Es sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich. Auffrischungsimpfungen können frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung durchgeführt werden. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren. Am Dienstag, 22. Februar,wird in Mettmann am Jobcenter, Marie-Curie-Straße 1-5, von 10 bis 15 Uhr geimpft. Einen Tag später steht der Impfbus des Kreises am Ostbahnhof in Ratingen, 15 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 24. Februar wird in Haan geimpft, in der Freien Evangelischen Gemeinde, Ellscheider Straße 42, 11 bis 16 Uhr.

Die Dezentrale Impfstelle Erkrath ist von 10-18 geöffnet. An manchen Tagen werden dort nachmittags nur Kinder geimpft. Timocom-Platz 1. (Quelle: www.kreis-mettmann.de)

(dne)