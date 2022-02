Handball : Frauen-Team des TB Wülfrath ist unter Zugzwang

Nach der bitteren Niederlage in Kleenheim müssen die Drittliga-Handballerinnen jetzt in eigener Halle gegen den Vorletzten TuS Königsdorf ihre Siegchance nutzen.

TB Wülfrath – TuS Könisdorf (Frauen). Kleenheim war für die TBW-Handballerinnen keine Reise wert, doch sie haben die klare Niederlage schnell abgehakt, um ihren Fokus auf das Heimspiel gegen den Vorletzten der Staffel D in der Dritten Liga zu legen. Nicht mit von der Partie ist an diesem Samstag (16 Uhr) Chefcoach Michael Cisik, der sich unter der Woche krank abmeldete. Die Verantwortung trät damit Jörg Büngeler. Der Co-Trainer erklärt: „Wir freuen uns auf das erste Spiel in der MTC-Halle nach zwei Monaten und wollen unsere gute Heimbilanz ausbauen.“ Allerdings erwarten die Wülfratherinnen einen Gegner, der mit dem 23:15-Sieg über den 1. FC Köln eine Menge Selbstbewusstsein tankte.