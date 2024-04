Frühlingsboten in Wülfrath Blumenampeln verschönern die Stadt

(am) Nach dem Stadtputz im März beim „Dreck weg Tag“ sind sie der nächste Bote dafür, dass der Frühling in der Stadt Einzug hält: die Blumenampeln in der Fußgängerzone. Insgesamt 30 Stück davon wurden Mitte der Woche angebracht. Noch blühen sie zaghaft. Wie die Stadt mitteilt, entwickeln sie im Laufe des Jahres immer mehr Blüten und schmücken so bis in den Herbst hinein die Innenstadt. Mit der Anbringung hat die Stadt eine Fachfirma beauftragt, die sich auch wieder um die Pflege kümmern wird. Das besondere Plus bei den Blumenampeln: Sie sind mit bienen- und schmetterlingsfreundlichen Arten bepflanzt und erfreuen so nicht nur das menschliche Auge, sondern tun auch etwas für die Umwelt. Sie bleiben bis zum Herbst, etwa Oktober/November, hängen. Foto: Achim Blazy