Neue Ausstellung im Neanderthal Museum Mettmann : Der Neandertaler trifft auf den Roboter

Mettmann Tandemführung von Neanderthal Museum und Heinz Nixdorf MuseumsForum verbindet abwechslungsreich die Vergangenheit mit der Zukunft.

Online-Führungen bietet das Neanderthal Museum bereits seit Langem an. „Wir haben in der Lockdown-Zeit ziemlich schnell damit begonnen, weil wir den Schulklassen die Möglichkeit bieten wollten, die Inhalte unserer Führungen weiter zu nutzen“, erzählt Beate Schneider, Leiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung des Neanderthal Museums. Dazu hat das Museum hochwertige Smartphones, Mikrofone und Headsets angeschafft. „Einer steht hinter der Kamera und einer steht mit dem Headset vor der Kamera“, sagt Schneider. So wird eine Live-Führung durch die Ausstellung unternommen, bei der Schulklassen oder Privatpersonen direkt mit dem Mitarbeiter im Museum verbunden sind und Fragen stellen können.

Schnell war die Idee für eine Tandemführung geboren und Anknüpfungspunkte gefunden. Das Heinz Nixdorf MuseumsForum präsentiert nicht nur die modernste Entwicklung in Sachen Robotik, sondern wirft beispielsweise mit den ersten Schreib- und Rechenmaschinen auch einen Blick zurück in die Vergangenheit. „Wir schauen ja auch mit dem Ersatzteilmenschen schon in die Zukunft“, sagt Beate Schneider. Die Frage, die sich wie ein roter Faden durch die neue Tandemführung „Von frühen Menschen bis zu humanoiden Robotern“ zieht, ist: Was macht uns als Menschen aus? Mit Blick auf die Vergangenheit ist von zentraler Bedeutung, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Aber die Frage stellt sich auch beim Blick in die Zukunft mit dem Fokus darauf, wo Roboter den Menschen überlegen sind und umgekehrt. Viele diffizile Verrichtungen überlässt der Mensch inzwischen Robotern, wobei die Technik mit ganz einfachen Dingen oft ihre Probleme hat. „Es ist für Roboter ganz schwierig, aufrecht zu gehen“, verrät Beate Schneider.