Kriminalitätsstatistik im Kreis Mettmann : Senioren um Millionen betrogen

Kreis Mettmann Die Kreispolizei legt Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2021 vor: Die Zahl der bekannten Straftaten ging um 6,7 Prozent zurück. Sorgen machen der Betrug an Senioren und ein Anstieg bei Kindesmissbrauch.

Die Aufklärungsquote im Kreis Mettmann stieg leicht auf 54,31 (Vorjahr: 53,56) Prozent. Für Hendele ist das ein Erfolg. Bei der Vorlage der NRW-Zahlen hatte Landesinnenminister Herbert Reul, CDU, kurz zuvor in Düsseldorf diese Richtung ausgegeben: Reul will mindesten 60 Prozent der Straftaten aufgeklärt wissen.

In Coronazeiten habe sich der Schwerpunkt hin zu Schockanrufen verlagert. Beispiel: Ein Angehöriger ringe mit dem Tod und brauche ein teures, noch nicht zugelassenes Medikament. Oder es wird gleich der gute Ruf der Polizei ausgenutzt und es meldet sich ein Fake-Kommissar Im Telefondisplay erscheint sogar eine „110“. Ursula Tomahogh: „Wenn die echte Polizei anruft, steht das niemals in der Anzeige des Telefons.“ Aber leider fallen immer noch viel zu viele Senioren darauf rein; manche sogar zweimal. Tomahogh versprach weitere Anstrengungen bei Vorbeugung und Aufklärung.

Der Leitende Kriminaldirektor Thomas Schulte beleuchtete eine Serie von entdeckten, illegalen Cannabis-Plantagen in der Kreisstadt Mettmann. Zwischen Februar und November 2021 stellte die Polizei in Mettmann 4650 Cannabispflanzen sicher, etwa ein Drittel jener Menge, die zuvor Reul als NRW-Erfolg gepriesen hatte. Die Plantagen waren nach allen Regel der Gärtnerkunst in angemieteten Lagerhallen und dem stillgelegten Hotel Bergmann in Mettmann angelegt worden. Licht, Belüftung, Bewässerung – alles fein ausgezirkelt.