Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Holpriger Start der Kreis-Impfstelle

Wermelskirchen Der Impfstoff kam erst eine Stunde nach Öffnung an. Auch die Arztpraxis von Dr. Dilek Kalkan bietet zusätzlich zur normalen Sprechstunde Impfungen - ab Januar sogar täglich von morgens bis abends.

Der Kreis hat am Montag nun eine stationäre Impfstelle in Wermelskirchen eröffnet – wobei es anfangs überhaupt nicht rund lief. Denn während die Bürger vor der Impfstelle – ebenerdig eingerichtet in der ehemaligen Filiale der Stadtsparkasse – in einer langen Schlange geduldigt warteten, fehlte um 10 Uhr der Impfstoff. Der wurde erst um 11 Uhr geliefert. Die Schlange der Wartenden baute sich dann aber gegen Mittag ab. Außerdem musste die Stadt fünf Mitarbeiter stellen, die die Ärzte, gestellt von der Kassenärztlichen Vereinigung, unterstützen. Denn die Johanniter hatten keine Mitarbeiter für den Start in Wermelskirchen rekrutieren können. Laut Stadtverwaltung werden wohl auch am Dienstag Mitarbeiter „ausgeliehen“.