Selbsthilfearbeit in Wermelskirchen : Sieben neue Schlaganfallhelfer für die Stadt

Die neuen Schlaganfallhelfer der Stadt Wermelskirchen um Brigitte Hallenberg, die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe (3. v. l.). Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Bei der kleinen Feier zur Zertifizierung sieben neuer Schlaganfallhelfer gab es viel Lob für die Vorsitzende Brigitte Hallenberg. Die Schlaganfallgruppe bezieht zudem im Dezember ein neues, deutlich größeres Büro an der Eich.

Von Theresa Demski

Kurz vor Weihnachten haben Brigitte Hallenberg und das Team der Schlaganfallgruppe alle Hände voll zu tun. Es sind besondere Zeiten für die Ehrenamtlichen: Ende des Monats steht ihr Umzug an die Eich an. Das verkündete die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe am Freitagvormittag im Rathaus. Dank eines städtischen Förderprogramms zur Vermeidung von Leerständen vergrößert sich die Bürofläche mit dem Umzug von 40 auf 167 Quadratmeter. „Das ist eine unglaubliche Bestätigung für unsere Arbeit“, befand Brigitte Hallenberg – und musste dann tief durchatmen, weil sie die Emotionen überkamen. Es ist ein großer Schritt für die Schlaganfallgruppe, die aus eigener Kraft ein Büro an der Remscheider Straße eingerichtet hatte – und nun dank des Förderprogramms für zwei Jahre rund 80 Prozent der Mietkosten an die Stadt weitergeben darf. Die Sparkasse spendiert die Möblierung.

Die gute Nachricht prägte dann auch die Zertifikatsvergabe an die neuen Schlaganfallhelfer am Freitag im Rathaus. Zur Feier des Tages war nicht nur Vereins-Botschafterin und Schauspielerin Friederike Linke angereist, sondern auch Stefan Stricker von der Deutschen Schlaganfallhilfe. Und der bescheinigte der Wermelskirchener Gruppe: „Sie sind ein Vorbild für viele Schlaganfallgruppen in der ganzen Republik geworden.“ Nur selten habe er eine „Powerfrau“ wie Brigitte Hallenberg an der Spitze einer Selbsthilfegruppe erlebt. „Sie sind hier was Besonderes“, befand er. Und lobte dann, dass der Gruppe auch in Pandemiezeiten die Ausbildung der Schlaganfallhelfer gelungen sei.

In der dritten Auflage hatte die Schlaganfallhilfe Interessierten eine Schulung zum ehrenamtlichen Schlaganfallhelfer angeboten. Sieben Freiwillige nahmen das Angebot an – um Menschen nach dem Schlaganfall Unterstützung anzubieten, Netzwerke zu öffnen und sie auf ihren ersten Schritten zurück in den Alltag zu begleiten. „Für viele Betroffene war es sehr mühselig, nach dem Schlaganfall Informationen zu bekommen, bevor es die Schlaganfallhelfer gab“, erinnerte Stricker. Seit es in vielen Kliniken hauptamtliche Lotsen und in Vereinen ehrenamtliche Helfer gebe, würden Betroffenen Wege und viel Zeit erspart. „Sie ermöglichen ihnen eine höhere Lebensqualität“, bescheinigte Stricker den frisch ausgebildeten Schlaganfallhelfern.