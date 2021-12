Neuer Vorstoß in Wermelskirchen : CDU will eine Bahnlinie neben der Radtrasse

Großer Bahnhof mit Musik: Im Juni 1983 hielt der Balkan-Express zum letzten Mal am Bahnhof Tente. Ob es wohl ein Wiedersehen in naher Zukunft gibt? Foto: Hans Dörner

Wermelskirchen Der Kreis wird Machbarkeitsstudie für 150.000 Euro in Auftrag geben. Der Kreistagsabgeordnete Thorsten Schmalt hat den Antrag jetzt eingebracht; der Kreistag stimmte zu.

Die CDU will die Bahnlinie in Wermelskirchen reaktivieren. Mit diesem Ziel hat der CDU-Kreistagsabgeordnete Thorsten Schmalt jetzt im Kreistag einen Antrag für eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung gestellt. Es ist ein gemeinsamer Antrag von CDU und Grünen und kostet rund 150.000 Euro. Dieser Antrag wurde vom Kreistag genehmigt, der Betrag in den Kreishaushalt eingestellt.

In der Machbarkeitsstudie des Kreises soll ermittelt werden, ob eine Reaktivierung der Bahnlinie und der eingerichtete Rad-Gehweg daneben trotzdem erhalten bleiben kann. Hierbei äußerte sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) im Vorfeld sehr optimistisch zu diesem Vorhaben, heißt es in einer Mitteilung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Michael Schneider. „Die CDU Wermelskirchen begrüßt ausdrücklich diesen Anstoß durch den Rheinisch-Bergischen Kreis und hofft, dass die Machbarkeitsstudie belegt, dass Bahn und Rad zusammen zu einem guten Verkehrskonzept in Wermelskirchen führen wird und unsere Stadt in Zukunft wieder an den Bahnverkehr angeschlossen wird, so Schneider.“