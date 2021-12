Kosten in Wermelskirchen : Höhere Gebühren für den Rettungsdienst

Teurer wird im kommenden Jahr die Nutzung von Krankenwagen, das habe die Stadt den Krankenkassenverbänden aber bereits mitgeteilt. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Kein zusätzlicher Griff in des Bürgers Tasche: Müll-, Abwasser- oder Bestattungskosten bleiben im kommenden Jahr auf dem Niveau von 2021. Im Rettungsdienstbereich verlangt die Stadt nach dem Jahreswechsel jedoch mehr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Während die Kosten für Energie von Gas über Strom bis Sprit steigen, gibt es für „Otto-Normal-Verbraucher“ in Wermelskirchen auch gute Nachrichten. Viele städtische Gebühren steigen nicht an, sondern bleiben auf dem bisherigen Niveau dieses Jahres – womit immerhin keine Verteuerung die Geldbörse schmälert. Allerdings: Gebührenerhöhungen für den Bereich des Rettungsdienstes schlagen im kommenden Jahr zu Buche. Der Betriebsausschuss des Städtischen Abwasserbetriebs sowie der Haupt- und Finanzausschuss haben für die Festsetzungen bereits ihr einstimmiges „Ok“ gegeben, die letztlich formelle Entscheidung steht noch aus, sie fällt der Stadtrat am heutigen Montag, 13. Dezember.



Abwasser Die Gebühren für Schmutzwasser (3,62 Euro pro Kubikmeter) sowie Niedeschlagswasser (1,58 Euro pro Quadratmeter versiegeter Fläche) bleiben auch in 2022 bestehen. „Eine leichte Erhöhung gibt es bei der Schmutzwasser-Durchleitungsgebühr, die im kommenden Jahr 2,52 Euro pro Kubikmeter beträgt, zuletzt waren es 2,49 Euro“, erläuterte Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch. Diese Gebühr werde allerdings von wenigen Adressaten, meist Firmen, erhoben, die die Verbandsumlage direkt an den Wupperverband zahlen. Weil die Verbandsumlage im normalen Gebührensatz für Schmutzwasser bereits enthalten ist, muss die Stadt laut Rechtslage in den wenigen Fällen die Durchleitungsgebühr separat ermitteln. „Für die Bürger ändert sich also nichts“, resümierte Irlenbusch.

INFO Neues elektronisches Raumverwaltungssystem Was Die Verwaltung führt ein neues elektronisches Raumverwaltungssystem ein, damit Bürgerschaft und Vereine zukünftig schneller und flexibler über die städtische Homepage Termine anfragen können. Durch diesen „Onlinekalender“ würden verfügbare Termine transparent dargestellt und ungenutzten Zeiten einfacher zur Verfügung gestellt werden, zeigt sich die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage zur geplanten Änderung der Nutzungs- und Entgelteordnung überzeugt. Damit das System die Entgelte direkt kalkulieren könne, seien kleine Anpassungen der Entgelte notwendig. Statt wie bisher mehrere Ressourcenteile zu einem Entgelt zusammenzufassen, werden demnach die einzelnen Ressourcen mit einem Einzelpreis versehen. Beispiel: Kostete die ganze Mehrzweckhalle Dabringhausen (inklusive Foyer) bisher 420 Euro, sind es ab kommendem Jahr pro einem von insgesamt drei Hallenteilen 90 Euro, also zusammen bei Gesamtnutzung 270 Euro und für das Foyer 160 Euro. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, werden über das Online-Buchungssystem zukünftig alle Hallen gleich berechnet. Also: Ein Hallenteil beispielsweise im Gymnasium kostet genauso viel wie in der Schwanenhalle.



Fäkalienabfuhr Gebäude ohne Kanalanschluss benötigen abflusslose Gruben oder Kleinkläranlagen. Hier reduzieren sich die Kosten in 2022: Für Sammelgruben fallen 11,31 Euro (2021: 12,38 Euro) pro Kubikmeter Schmutzwasser an, für Kleinkläranlagen 56,52 Euro (2021: 64,72 Euro) pro Kubikmeter abzufahrender Fäkalien an. „Die Kosten für das Sammelgruben-Schmutzwasser sind schon eine Belastung“, schätzte Dirk Irlenbusch ein. Die Gebühren für die abzufahrenden Fäkalien hingegen „preiswert“. Die in diesen Fällen zu berappende Kleineinleiterabgabe pro Einwohner bleibt unverändert bei 23 Euro pro Jahr.



Müll Unverändert bleiben die Gebühren für die Beseitigung des sogenannten Kommunalen Siedlungsabfalls aus Privathaushalten. Auch 2022 fallen 2,34 Euro je Liter an. Keine finanzielle Auswirkung auf das Portemonnaie der Bürger hat eine veränderte Aufteilung, die dahinter steckt, sich jedoch aufhebt: So entfallen auf den Restmüll 2,23 Euro pro Liter (2021: 2,18 Euro) und auf Papierabfall 0,11 Euro (2021: 0,16 Euro). Biomüll wird nach wie vor mit 1,07 Euro pro Liter berechnet. Teurer ist ab dem 1. Januar 2022 die Entsorgung von Gewerbeabfall (Restabfall) mit 2,23 Euro pro Liter (2021: 2,18 Euro).

Bestattungen Die städtischen Gebühren für Beerdigungen und andere Bestattungen bleiben auf Vorschlag der Verwaltungskalkulation in 2022 unverändert zu 2021. So kostet ein Wahlgrab bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren weiterhin 1658 Euro, ein Urnenwahlgrab 1149 Euro oder einen Urnenbaumbestattung 1629 Euro. An Bestattungsgebühren fallen zum Beispiel für Personen ab sechs Jahren 1089 Euro, für die Nutzung der Leichenhalle 70 Euro an.

Wochen- und Jahrmärkte Etwas günstiger fällt die Standgebühr für Wochenmärkte im kommenden jahr aus. Sie sinkt von bisher 2,60 auf 2,30 Euro pro Meter Standbreite bei einer Standtiefe von bis zu 2,50 Metern. Unverändert bleiben die Kosten für Beschicker von Jahrmärkten: Die zahlen weiterhin 48 Euro pro Standbreitenmeter (Herbstkirmes), für die Frühjahrskirmes sind es mit 36 Euro 75 Prozent von der Herbstkirmesgebühr und für die Kirmes in Dhünn mit 9,60 Euro 20 Prozent des Spitzenwerts.