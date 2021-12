Starkregenereignis in Wermelskirchen : Der Wiederaufbauplan der Stadt steht

Starkregenereignis in Wermelskirchen

Die Brücke an der Berger Mühle nach dem Juli-Hochwasser des Eifgenbaches. Die Brücke ist derzeit für Fahrzeuge gesperrt. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Im Haupt- und Finanzausschuss legt die Verwaltung einen Wiederaufplan vor, mit dem Fördermittel aus einem NRW-Programm zu beantragen sind. Alleine drei Brücken müssen komplett neu aufgebaut werden.

Der Wiederaufbauplan steht: Die Stadtverwaltung hat die Schäden in Wermelskirchen nach dem Starkregenereignis im Juli ermittelt und deren Instandsetzung mit einer „groben Kostenschätzung“ versehen. Hintergrund ist die Wiederaufbauhilfe des Landes Nordrhein-Westfalen, die 80 bis 100 Prozent der Kosten übernimmt, sofern der Einzelschaden mehr als 5000 Euro beträgt. Den Plan nahm der Haupt- und Finanzausschuss (HuF) in seiner jüngsten Sitzung ohne weitere Diskussion zur Kenntnis. Beschließen muss ihn der Stadtrat am kommenden Montag, 13. Dezember.